Falter: Gericht ordnet Ende des Verfahrens gegen Haselsteiner an

Staatsanwaltschaft würde gegen Neos-Sponsor weiter ermitteln, darf aber nicht

Wien (OTS) - Wie die Wiener Wochenzeitung Falter in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, wurde das Korruptionsstrafverfahren gegen den NEOS-Finanzier und Bauindustriellen Hans Peter Haselsteiner auf ungewöhnliche Weise beendet und zwar durch Anordnung eines Gerichts.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt seit fünf Jahren gegen den ehemaligen Strabag-Chef, weil er über eine Firma des ehemaligen Lif-Chefs Alexander Zach Bestechungsgelder an ungarische Entscheidungsträger verteilt haben soll. Der Verdacht war aufgekommen, weil Zachs Firma Eurocontact der Strabag eine Provision in der Höhe von 15 Millionen Euro verrechnet hatte und auf einer gestohlenen Festplatte entsprechende Hinweise gefunden worden waren.

Das Geld, so der Verdacht, soll in Ungarn verteilt worden sein, um einen Auftrag zum Bau einer Autobahn zu behalten. Haselsteiner, der die Vorwürfe bestreitet, stellte beim Landesgericht Wien einen Antrag, das Verfahren einzustellen. Sowohl die Korruptionsstaatsanwaltschaft als auch das Straflandesgericht Wien sprachen sich dagegen aus und ordneten weitere Ermittlungen an.

Das Oberlandesgericht gab dem Ersuchen Haselsteiners jedoch statt. Es sei ihm keine Straftat nachzuweisen, außerdem würde sich das Verfahren schon zu lange hinziehen, Beweise seien nicht mehr zu finden. Die Ermittler stünden bei der Verfolgung verdächtiger Geldflüsse nach Zypern an. Der Versuch, sich erteilte Konzessionen für den Autobahnbau in Ungarn durch Schmiergelder zu bewahren, sei damals nicht strafbar gewesen. Bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft zeigt man sich resigniert: "Wenn das Schule macht, können wir den Fall Grasser auch bald einstellen", sagt ein Staatsanwalt zum Falter. Das Oberlandesgericht will den Beschluss in Kürze veröffentlichen.

