"Die große Chance": Vierte Castingshow am 4. Oktober

Wien (OTS) - Kraxler, Rapper, Musiker und Tänzer - am Freitag, dem 4. Oktober 2013, präsentieren Alice Tumler und Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF eins die vierte "Die große Chance"-Castingshow. Dann versuchen neue Kandidatinnen und Kandidaten von den Juroren - Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp - das Ticket für die Live-Shows, die ab 18. Oktober im ORF-Zentrum in Wien über die Bühne gehen, zu bekommen.

In der vierten von fünf Castingshows sind am 4. Oktober unter anderem mit dabei:

Die Hobbymusiker STERNpunktSTERN aus Wien betrachten die Musik als "Wohlfühlfaktor" in ihrem Leben. Ihre gefühlvollen Songs verarbeiten ihre eigenen Lebensgeschichten. So auch jener, den sie auf der Bühne von "Die große Chance" präsentieren werden. Der Sänger schließt darin mit einer Beziehung ab, die kürzlich in die Brüche ging. Er bezeichnet den Song als sein "persönliches Finale zu der Beziehung". Ob das persönliche Beziehungsfinale für den Einzug in das Finale der "Großen Chance" reicht, entscheidet die Jury. Die Dance Company "danc.e.motion" aus Wien ist international aufgestellt, die Mitglieder kommen aus Spanien, Frankreich und Österreich. Sie sind auf zeitgenössischen Tanz spezialisiert und unterrichten nebenbei Kinder. Ob ihr Tanzstil die Jury begeistern kann, wird sich zeigen.

"diese gute" ist eine fünfköpfige Rap-Band. Angeführt von ihrem Producer/Rapper Frangin, begleitet von den Rappern/Songwritern John Smile, Johnny Black und Eddynamic, bietet "diese gute" gekonnt eine Mischung aus Hip-Hop und anderer Musikgenres in deutscher, englischer und französischer Sprache. Ihnen wurde sogar die Ehre zuteil, im Parlament vor dem Bundespräsidenten aufzutreten. Jetzt wollen sie nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern ganz Österreich begeistern. Markus Schwarzott ist 27 Jahre alt, kommt aus Schwechat bei Wien und bezeichnet sich selbst als "einfühlsamen Rapper". Nach einer schweren Kindheit und vielen Problemen als Jugendlicher versucht er nun durch seinen Rap, seine Geschichte zu verarbeiten und sein Leben in die richtige Richtung zu lenken.

Die 3-Bergkraxler aus Oberösterreich kamen 1999 zum Maibaumkraxeln. Alle fünf Mitglieder üben bodenständige Berufe aus, nur wenn es ums Kraxeln geht, verlieren sie gerne die Bodenhaftung. Seit 2000 gibt es die "Eismänner": "Chef- Eismann" Johannes Lubinger war lange im Nationalteam der österreichischen Konditoren und wollte dann Eisschnitzen erlernen. Drei Jahre lang verbrachte er dafür seine Urlaube in den verschiedenen Tiefkühlhäusern der Welt. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, wird die Jury entscheiden. Thomas David aus der Steiermark ist 27 Jahre alt und Vollblutmusiker. Nebenbei arbeitet er als Behindertenbetreuer bei Betreutes Wohnen. Nachdem er die Schule abgebrochen hatte war er Zivildiener und reiste danach für sechs Monate nach Bali. Dort entstand sein Song, mit dem er nun die Jury und Österreich begeistern möchte.

Johannes Raupl wurde am 6. März 2005 in Klagenfurt geboren. Schon früh interessierte er sich für Musik. Seine Eltern, beide von Beruf Lehrer, unterstützten diesen Wunsch und so bekam Johannes mit zweieinhalb Jahren ein Kinder-Schlagzeug und eine Plastik-Kinderharmonika. Im Kindergarten besuchte Johannes die musikalische Früherziehung und lernte Blockflöte. Die Begeisterung für die Musik ist ihm bis heute geblieben - nun möchte Johannes die Jury von sich überzeugen.

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

