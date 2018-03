Schlüsselübergabe für 300 Bewohner in der Bunsengasse 4 in Wien-Floridsdorf

Wien (OTS) - Eines der modernsten Wohnprojekte in Floridsdorf wurde heute, Dienstag, 1. Oktober 2013, an die Wohnungseigentümer übergeben. Die Errichter, die Firma WVG Bauträger GmbH, lud die neuen Bewohner zu der Bunsengasse 4 zu einem Fest in den begrünten Innenhof mit Jazzband und großem Buffet. Geschäftsführer Jörg Wippel übergab gemeinsam mit Wohnbau-Stadtrat Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Heinz Lehner die Schlüssel für die neuen Wohnungen.

Jörg Wippel dankte der Stadt Wien und den Baufirmen für die reibungslose Zusammenarbeit und verwies auf die Wichtigkeit, Wohnungen zu schaffen, die für die Wienerinnen und Wiener auch leistbar sind. "Leistbar heisst für mich, dass vor allem auch junge Leute und jene mit einem kleinen Haushaltseinkommen in guten Lagen wohnen können, eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr vorfinden und sich wohl fühlen in ihrem Zuhause. Ich freue mich besonders, dass vor allem Bewohner aus dem Bezirk in dieses schöne Haus einziehen werden."

Der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig betonte: "Mir ist wichtig, dass der Bevölkerung Wohnungen in leistbarer hoher Qualität zur Verfügung stehen. Ich möchte mich daher beim Bauträger WVG für das ambitionierte Projekt, das heute an seine Bewohnerinnen und Bewohner übergeben wird sowie die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien bedanken."

"Wer bereits in Floridsdorf lebt und in eine neue Wohnung ziehen möchte, sucht diese in der Regel im Bezirk. - Ein Wunsch, der auch durch attraktive neue Angebote wie die Wohnhausanlage in der Bunsengasse erfüllt werden kann", freute sich Bezirksvorsteher Heinz Lehner.

Die 90 hellen, großzügigen und freifinanzierten Wohnungen, in die rund 300 Bewohner einziehen werden, viele davon mit Kindern, wurden in nur 17 Monaten fertig gestellt. Die komplette Anlage war lange vor Fertigstellung ausverkauft. Die großteils 3-4 Zimmer-Wohnungen verfügen über geräumige Küchen, große Fensterflächen, Autostellplatz und haben entweder Garten, Loggia oder Terrasse. Der Blick von den oberen Etagen auf den Kahlenberg zählt zu den schönsten in Floridsdorf. Im Erdgeschoss befindet sich ein Supermarkt.

