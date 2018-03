Ex-Chef des Ennshafens Christian Steindl neuer Vertriebsleiter des Cargo Center Graz

Bereits 1.000 neue Arbeitsplätze in Werndorf geschaffen

Graz (OTS) - Der ehemalige Chef des Ennshafens, Christian Steindl, erweitert die Verkaufsabteilung des Cargo Center Graz (CCG). CCG bestellt den Spezialisten für Ganzzugkonzepte, um die Vertriebsaktivitäten zu verstärken und die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene weiter voran zu treiben. Am Standort Werndorf wurden bislang bereits 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das Cargo Center Graz (CCG) betreibt als erfolgreiches "PPP" (Private Public Partnership) Investitionsprojekte am Logistikmarkt in Österreich und zeichnete bislang für ein Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro sowie 1.000 neue Arbeitsplätze am Güterterminal Werndorf verantwortlich. Im Zuge des Ausbaus der Vertriebsaktivitäten wird Christian Steindl mit 1. Oktober 2013 die Vertriebsleitung übernehmen. In seiner Funktion soll der ehemalige Geschäftsführer des Hafens Enns Ganzzugkonzepte für das Bahnterminal - Terminal Graz Süd - Werndorf von und zu den Häfen Koper, Hamburg und Bremerhaven entwickeln. Zusätzlich wird Steindl die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene weiter vorantreiben.

Glanz: "Erhoffen uns neue Impulse!"

"Mit Christian Steindl dürfen wir einen absoluten Top-Profi neu im Team begrüßen", freut sich CCG-Geschäftsführer Franz Glanz. "Wir erhoffen uns mit dieser Verstärkung neue Impulse für den weiteren Ausbau der Kombiverkehrs-Angebote. Das heißt, um weitere Verlagerungen von der Straße auf die Schiene zu realisieren, müssen mehr Ganzzugkonzepte zwischen der Nord - Süd - Achse (bis Koper) entwickelt werden".

Über das Cargo Center Graz:

Mit der Eröffnung am 26. Juni 2003 ist mit dem Cargo Center Graz nach einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren das erste in Österreich im Infrastrukturbereich geplante PPP-Projekt dieser Größenordnung in Betrieb gegangen. Das Unternehmen übernimmt die Funktion des Verteilerzentrums für den Süd-Ost-Europäischen Wirtschaftsraum. Ziel ist es einerseits dem Markt leistungsfähige konkurrenzfähige Zugverbindungen zur Verfügung zu stellen, Warenströme für die Weiterleitung nach Norden oder Süden zu bündeln und vor Ort den Wirtschaftsraum stärken. Nähere Informationen unter www.cargo-center-graz.at

