Politische Werbung wirkt! Wie Genau? Die Wählerstimme ist das Ziel!

Punktgenaues Timing für den entscheidenden Tag. Tracking und Messung eher untergeordnet.

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Diskussionsrunde der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien zu dem Thema "Politische Werbung wirkt! Wie genau?" diskutierte die Kommunikations- & Marketingbranche über die Bedeutung von Wirkungszielen bei politischen Kampagnen.

Am 26.09.2013 debattierte in der Stadthalle ein prominentes Podium zu Fragen: "Sind politische Parteien oder deren Spitzenkandidaten Marken? Was macht eine gute Kampagne aus? Welche Treiber gibt es bei politischen Kampagnen und welche Zielgruppen sind entscheidend. Welche Rolle spielt das Messen und welche Ziele werden verfolgt?"

"Das Ziel ist die Wählerstimme am Wahltag", in dem Punkt waren sich alle einig. Tillmann Fuchs, Kampagnenleitung des Team Stronach erläuterte Motive für die Wahl; aus seiner Sicht sind Sicherheit und Wohlstand die wichtigsten Motive für die Wähler. Dem widersprach Karl Javurek, Generaldirektor der Gewista und ehemaliger Kampagnenleiter für Helmut Zilk bzw. Franz Vranitzky und führte aus, dass es darüber hinaus viele andere Motive gibt, unter anderem Zorn. Grace Pardy, Kampagnenleiterin von NEOS erläuterte die Bedeutung der Mobilisierung von Personen, die für eine neue und junge Partei eintreten und Ronald Hochmayer, Geschäftsführer Mediaplus Austria zog Parallelen zwischen politischen Kampagnen und Kampagnen der Markenwelt von Unternehmen. Alois Schober, Geschäftsführer Young & Rubicam und Leiter zahlreicher politischer Kampagnen in den letzten 15 Jahren betonte die Marke und das Markenversprechen, das auch für politische Parteien gelte. Die Messbarkeit von politischen Kampagnen wurde unterschiedlich beurteilt; die Validität von Marktforschungen zum Teil bezweifelt. Gemeinsam war man sich einig: Das Ziel ist die Wahlstimme am Wahltag. Moderiert wurde die Veranstaltung von Mag. Birgit Kraft-Kinz (Geschäftsführerin KRAFTKINZ).

