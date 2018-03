OSV: Dubiose Abrechnung

Ein ungewöhnliches Rechnungskarussell im Österreichischen Schwimmverband (OSV) sorgt für Irritation.

Wien (OTS) - Dem OSV könnten Schwierigkeiten bevorstehen: Nun ist eine Rechnung aus dem Jahr 2006 aufgetaucht, die einige Fragen aufwirft. Eine Firma stellte dem OSV - nach Angaben des Firmeninhabers - eine überhöhte Rechnung, da der OSV diese für die Abholung einer Förderung benötigte. Geplant war, das mit tatsächlichen Leistungen in den Folgejahren gegenzurechnen.

Der Vertrag wurde jedoch von Seiten des OSV vorzeitig gekündigt und eine Gutschrift über den Differenzbetrag zu den tatsächlichen Leistungen zurückverlangt. Die Gutschrift wurde in Folge an den "Pool Verein" des OSV und nicht an den OSV selbst, der die Förderung erhalten haben soll, überwiesen. In dieser und anderen Fällen droht dem OSV nun eine Anzeige des Abgeordneten Stefan Petzner.

