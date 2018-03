Vorarlberger Nachrichten, Kommentar: "Auch Grüne schwächeln"

Von Johannes Huber

Wien (OTS) - Die Grünen haben zugelegt. Im amtlichen Endergebnis dürften ihnen rund zwölf Prozent ausgewiesen werden. Immerhin eineinhalb Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Und vor allem: So stark ist die Partei noch nie gewesen. Was wollen Eva Glawischnig und Co. also mehr?

Der Schein trügt. In Wahrheit gehören die Grünen nicht zu den Wahlsiegern. Zumal ihre eigenen Erwartungen wesentlich größer waren. Glawischnig hatte zuletzt gar davon gesprochen, die Freiheitlichen zu überholen. Gut, das mag sie nur zur Mobilisierung getan haben. Aber 15 Prozent hatten sie und ihre Mitstreiter schon erwartet.

Zu denken geben muss den Grünen mehreres: Erstens, dass sie vom rot-schwarzen Niedergang nicht besonders profitiert haben; zweitens, dass sie selbst nur etwa jeden zweiten Wähler des Jahres 2008 halten konnten; und drittens, dass sie 57.000 Anhänger an die NEOS verloren haben.

Warum also haben die Grünen nicht enttäuschte SPÖ- und ÖVP-Wähler überzeugt? Weil sie ausschließlich auf das Korruptionsthema gesetzt haben. Und zwar in einer Art und Weise, die als arrogant und überheblich empfunden werden musste: Andere Politiker als "belämmert" darzustellen, ist belämmert. Außerdem sollte man daneben weitere Inhalte anzubieten haben. Wir haben schließlich eine Wirtschaftskrise.

Dass die Grünen einen guten Teil ihrer Wählerschaft regelmäßig austauschen, ist ein altes Phänomen. Das hat auch damit zu tun, dass sie nicht über einen Bauernbund oder einen Gewerkschaftsflügel mit festen Mitgliedschaften verfügen. Aber so wenig Bindung müsste nicht sein. Die einzige Erklärung dafür ist, dass Glawischnig und Co. kein dauerhaft überzeugendes Angebot haben.

Tatsächlich hat die Partei mit ihren Inhalten zuletzt ein Weichspülprogramm nach dem anderen absolviert. Keine Rede mehr davon, dass zum Beispiel Ressourcenverbrauch teurer bzw. der Spritpreis erhöht werden soll. Stattdessen werden Wohlfühl-Botschaften verbreitet. Das ist nett. Aber kein Grund, grün zu wählen. Da sind die NEOS, die vor allem in gesellschaftlichen Fragen auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs sind, in ihren Aussagen schon frecher. Und vor allem deutlicher.

