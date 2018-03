WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Das teure Bankenpaket - von Christian Kreuzer

Die Politik hat durch Zaudern die Kosten für die Bürger in die Höhe getrieben

Wien (OTS) - Das Warten bis nach der Wahl hat sich für Finanzministerin Maria Fekter nicht wirklich gelohnt. Sie wollte einen Ausweg für die Abwicklung der Hypo Alpe Adria unbedingt nach dem 29. September präsentieren, um nicht von den Wählern abgestraft zu werden. Diesen ist aber ohnehin bewusst, dass die Bank ein Milliardengrab ist - ob sie das vor der Wahl oder danach erfahren, ist ihnen herzlich egal.

Das Dumme ist nur, dass das Desaster die Steuerzahler durch die Verzögerung viel teurer kommen wird: Experten sehen bereits die Gefahr, dass das gesamte Bankenpaket bis zu 30 Milliarden Euro kosten wird. Ein Großteil davon ist der Hypo zuzurechnen. Durch eine raschere Entscheidung bei dem maroden Institut hätte der Schaden sicher minimiert werden können. Und das muss man der Ministerin ankreiden, weil sie den gleichen Fehler schon bei der ÖVAG beging. Auch dort ließ die Politik (und die Aufsicht) die Vorstände und Eigentümer das Spitzeninstitut des Volksbankensektors so lang gewähren, bis am Ende dann doch die Republik einspringen musste. Lernfähigkeit sieht anders aus.

Es ist wünschenswert, dass in künftigen Krisen - die Regulierung wird sie hoffentlich eindämmen - die verantwortlichen Politiker die geeigneten Instrumente einsetzen. Denn die damalige Regierung unter Finanzminister Josef Pröll hat definitiv die falschen Maßnahmen getroffen, um den Steuerzahler so gering wie möglich zu belasten.

Ein Blick in die USA oder nach Großbritannien zeigt, wie Politiker in Zeiten wankender Banken richtig handeln. Beide Länder haben sich rasch an den Instituten direkt beteiligt und sich nicht - wie hierzulande - mit Partizipationskapital engagiert. Das hat den Vorteil, dass durch die Markterholung der amerikanische und britische Staat diese Anteile mit satten Gewinnen verkaufen konnten. Man stelle sich vor, der Bund wäre etwa bei der Ersten Group bei einem Kurs von sieben Euro eingestiegen und hätte heuer wieder verkauft: Der Gewinn läge bei rund 2,4 Milliarden Euro - die Dividende für das stimmrechtslose Kapital betrug im Vergleich dazu magere 450 Millionen Euro.

Ein Geschäft wird das Bankenpaket also nicht mehr. Die neue Regierung ist aber gefordert, jetzt rasch eine praktikable Lösung für die Hypo zu finden, damit zumindest der Verlust nicht weiter wächst.

