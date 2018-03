Energieausweis und Energieeffizienz für Gemeinden

Tagung des OÖ Energiesparverbandes

Linz (OTS) - Viele Gemeinden sind in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energie sehr engagiert und haben zahlreiche Projekte, Anlagen und Initiativen umgesetzt. Am 1. Oktober veranstaltet der OÖ Energiesparverband daher in Linz die Tagung "Energieausweis und Energieeffizienz für Gemeinden", zum Erfahrungsaustausch und zur Vermittlung aktueller Energieinformationen.

Energiespar-Gemeinden und Energieausweis

Rund 170 Gemeinden beteiligen sich bereits aktiv am EGEM-Programm, dem Programm für oö. Energiespar-GEMeinden, weitere bereiten ihre Teilnahme gerade vor. Seit 1. Juli 2013 sind Änderungen im oö. Baurecht in Kraft, die Energieeffizienz und erneuerbare Energie beim Bauen und Sanieren noch stärker in den Vordergrund rücken. Gemeinden sind dadurch in vielfältiger Weise betroffen, zum Beispiel als Baubehörde, als Eigentümer und Betreiber öffentlicher Gebäude oder als Informationsstelle für Bürger/innen und örtliche Unternehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren Experten des Landes Oberösterreich neue Aspekte im oö. Baurecht. Es werden Themen vorgestellt, die aufzeigen, wie Gemeinden ihre Energiekosten senken und den Komfort in öffentlichen Gebäuden erhöhen können. Beispiele aus Energiespar-Gemeinden werden präsentiert.

Nähere Informationen www.energiesparverband.at

