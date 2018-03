WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Reformen: Wann, wenn nicht jetzt - von Esther Mitterstieler

Eine Große Koalition der alten Kräfte ist eine Koalition der Verlierer

Wien (OTS) - Der 29. September 2013 wird als denkwürdiger Tag in die österreichische Geschichte eingehen: Als der Tag, an dem eine Partei auf Anhieb in den Nationalrat gewählt wird und dabei gefühlt erst seit dem Sommer so richtig in die Gänge kam. Hans Peter Haselsteiner hat den Neos Gesicht und Geld gegeben. Und steht für wirtschaftliche Kompetenz. Wer ihn im Wahlstudio von "Puls4" gesehen hat, weiß: Er kann auch junge Menschen begeistern. Wirtschaft und Bildung sind genau jene Bereiche, für die die Neos eintreten, ebenso für eine richtige Strukturreform.

Themen, die eine künftige Regierung ohne Wenn und Aber angehen muss. Eine Große Koalition der alten Kräfte ist eine Koalition der Verlierer. Zwei gröbere Varianten tun sich noch auf: Rot-Schwarz-Neos oder Schwarz-Blau-Team Stronach. Eine Dreier-Koalition mag schwieriger sein, würde aber für frischen Wind sorgen. Was die Wirtschaft braucht, ist ein stabiles Umfeld. Die Gesellschaft auch.

Fakt ist: Rund 30 Prozent der Wähler haben EU-feindliche Parteien gewählt. Die Erfolgsstory österreichischer Exporte seit EU-Beitritt ist bei diesen Wählern nicht angekommen. Und: Die Parteien, die für diesen Erfolg stehen, SPÖ und ÖVP, haben nicht vermitteln können, wie wichtig Europa für Österreichs Wirtschaft und den damit verbundenen Wohlstand ist. Nicht zuletzt deshalb haben die beide Parteien Stimmen verloren. Und es ist schlicht so, dass die Wähler Versprechen nicht mehr glauben und Neues wollen. Auch Frank Stronach hat den Sprung in den Nationalrat geschafft. Die FPÖ hat gewonnen, der erste Platz in der Steiermark zeigt die Aversion des Wahlvolkes gegen eine Große Koalition. Auch wenn sie Reformen macht. Oder gerade deswegen? Hier müssen wir uns alle an der Nase nehmen. Wer Veränderung fordert, muss auch Einsparungen im eigenen Wahlkreis akzeptieren. Wer glaubt, Österreich müsse Euro und EU verlassen, ist auf dem Holzweg. Neue Biedermeierzeit gut und schön, wir leben in einer globalen Welt und können uns dem nicht verschließen. Vergessen wir bei all der Kritik gegenüber südlichen Eurostaaten bitte nicht, was wir selbst an Fehlern gemacht haben, Stichwort Hypo Alpe Adria. Die FPÖ war dabei und das ist nichts Neues. Noch eine Erkenntnis: Wolfgang Schüssel hat die Rechte definitiv nicht entzaubern können.

