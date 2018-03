Volkshilfe verleiht am 7.10. erstmals den THARA-Biznis-Preis

Jetzt zur Preisverleihung mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer anmelden!

Wien (OTS) - Roma und Romnja sind in ihrer Rolle als UnternehmerInnen in der Öffentlichkeit wenig präsent. Mit dem THARA-Biznis-Preis setzt die Volkshilfe deshalb ein deutliches Zeichen für mehr Vielfalt am Arbeitsmarkt.

Die Volkshilfe verleiht den THARA-Biznis-Preis heuer erstmals an erfolgreiche GründerInnen aus der Roma-Community und Unternehmen, in denen Diversität groß geschrieben wird. Bundesminister Rudolf Hundstorfer wird den Preis am 7. Oktober 2013 um 17:00 Uhr im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in feierlichem Rahmen überreichen. Zu den RednerInnen zählen außerdem Rudolf Sarközi (Obmann des Kulturvereins Österreichischer Roma), Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger und Sozialexpertin Verena Fabris (beide Volkshilfe).

Moderiert wird die Preisverleihung von ORF-Journalistin Gilda Horvath, für musikalisches Rahmenprogramm sorgen Tho-kann.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter veranstaltungen @ volkshilfe.at ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Mehr Informationen zur Roma-Initiative THARA finden Sie unter www.volkshilfe.at/thara

Verleihung THARA-Biznis-Preis



Datum: 7.10.2013, 17:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz Marmorsaal

Stubenring 1, 1010 Wien



