Prominente Immodeals: Beckenbauer, Red Bull und Kommunalkredit

Wien (OTS) - Franz Beckenbauer kauft ein Bootshaus am Wolfgangsee, Red Bull für sein Naturfilmteam eine Hietzinger Villa und die Kommunalkredit verkauft ein Zinshaus an die Papierindustrielle Trierenberg. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin GEWINN in seiner neuen Ausgabe.

Die deutsche Fußball-Ikone "Kaiser" Franz Beckenbauer, 68, hat ein Boots- und Badehaus in St. Gilgen am Wolfgangsee gekauft. Das auf Pfählen errichtete Gebäude ist rund 71 Quadratmeter groß und laut dem GEWINN vorliegenden Kaufvertrag "zu Wohnzwecken" ausgebaut. Der Kaufpreis betrug 750.000 Euro.

Die Naturfilmer von "Terra Mater", einer Tochter des Red Bull Media House, waren bisher mit ihrem Studio in einer Villa in Wien-Hietzing eingemietet. Im Juni hat sich der Energy-Drink-Konzern allerdings entschlossen, das Anwesen unweit der ORF-Zentrale am Küniglberg zu kaufen. Laut GEWINN zahlte die Red Bull-Tochter für die Villa samt 2.000 Quadratmeter Grund 3,99 Millionen Euro netto.

In der Wiener Liechtensteinstraße hat sich die 2008 notverstaatlichte Kommunalkredit von einem Zinshaus für 6,28 Millionen Euro netto getrennt. Nach Angaben von GEWINN handelt es sich bei der neuen Eigentümerin um die Beta Verwaltungs GmbH aus Linz. Diese steht im Besitz der Privatstiftung von Elfried Trierenberg. Die Industrielle hält die Mehrheit am Spezialpapierkonzern Delfortgroup aus Traun. Diese hat sich auf die Herstellung von besonders dünnem Papier spezialisiert und ist einer der Weltmarktführer bei Zigaretten- und Filterpapier.

