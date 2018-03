AVISO: Pressetermin "Tag der Wiener Schulen" mit Brandsteidl

Wien (OTS) - Anlässlich des "Tages der Wiener Schulen" findet am Freitag, dem 4. Oktober 2013, um 9.00 Uhr ein Medien- und Fototermin in der Volksschule Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 mit Wiens Amtsführender Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl statt.

Künftige SchülerInnen, Eltern, Großeltern und alle, die sich für die Wiener Schulen interessieren, lädt die Stadt am 4. Oktober zum "Tag der Wiener Schulen". Die Wiener Schulen öffnen an diesem Tag während der Unterrichtszeit die Türen, um allen interessierten BürgerInnen ihr jeweiliges Schulkonzept vorzustellen und generell einen Einblick in das Wiener Schulwesen zu geben.

Bitte merken Sie vor:

Medien- und Fototermin zum "Tag der Wiener Schulen" Zeit: Freitag, 4. Oktober 2013, 9.00 Uhr Ort: 1160 Wien, Volksschule Lorenz-Mandl-Gasse 56-58

