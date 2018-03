Lotto: Vierfachjackpot - es geht um 6,5 Millionen Euro

Niederösterreicher knackt Joker Dreifachjackpot mit 917.000 Euro

Wien (OTS) - Die Nationalratswahl ist geschlagen, hier gibt es seit Sonntag ein Ergebnis. Die Entscheidung, wer bei Lotto "6 aus 45" der große Sieger ist, wurde hingegen auf Mittwoch vertagt: Obwohl mit 5, 15, 16, 18, 21 und 31 durchwegs so genannte "Geburtstagszahlen" gezogen wurden, tippte niemand die "sechs Richtigen", und damit gibt es keinen Sechser Gewinner. Aus dem Dreifachjackpot wurde somit ein Vierfachjackpot, und am Mittwoch geht es um rund 6,5 Millionen Euro.

Es ist der dritte Vierfachjackpot im heurigen Jahr, und die Österreichischen Lotterien rechnen mit 8,7 Millionen Tipps, wodurch es bei einer Sechser Wahrscheinlichkeit von 1:8 Millionen statistisch einen Sechser geben müsste. Der erste Vierfachjackpot des Jahres wurde übrigens zum Fünffachjackpot, der zweite brachte einen Solosechser mit 6,6 Mio. Euro in NÖ.

Sieben Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit der Zusatzzahl 33 und erhalten dafür jeweils mehr als 31.700 Euro. Zwei Gewinne wurden in Wien erzielt, je einer in Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten, der Steiermark und über die Spieleplattform win2day.at.

Joker

Beim Joker wurde der Dreifachjackpot von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus Niederösterreich geknackt. Für das angekreuzte "Ja" erhält er bzw. sie mehr als 917.000 Euro, was der höchste Joker im heurigen Jahr ist.

Jetzt gib es anlässlich des 25. Geburtstages von Joker die "Ja!ppy Birthday" Promotion. Dabei werden unter allen bei den Ziehungen von Mittwoch, den 25. September, bis Sonntag, den 6. Oktober 2013, mitspielenden Joker Tipps zusätzlich 25-mal 25.000 Euro extra verlost.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.9.2013:

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.626.618,60 - 6,5 Mio. warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.736,50 185 Fünfer zu je EUR 1.310,00 492 Vierer+ZZ zu je EUR 172,40 8.929 Vierer zu je EUR 44,70 12.636 Dreier+ZZ zu je EUR 15,30 153.977 Dreier zu je EUR 4,60 467.182 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 5 15 16 18 21 31 Zusatzzahl: 33

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.9.2013:

1 Joker zu EUR 917.389,90 14 mal EUR 7.700,00 203 mal EUR 770,00 1.662 mal EUR 77,00 16.578 mal EUR 7,00 166.113 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 9 6 7 0 6 3

