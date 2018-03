ORF III mit "erLesen" über Giuseppe Verdi und dem Film "Wonderland - Alle suchen Liebe"

Am 1. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 1. Oktober 2013, steht Heinz Sichrovskys Büchersendung "erLesen" um 20.15 Uhr ganz im Zeichen von Giuseppe Verdi, dessen 200. Geburtstag dieses Jahr mit "Tutto Verdi" in ORF III Kultur und Information gefeiert wird. Für seine Opern wie "Aida" und "Nabucco" ist er weltberühmt, doch Giuseppe Verdi war weit mehr als "nur" Komponist: Auch als Politiker und Erneuerer im Bereich der Oper trat er in Erscheinung. Zum 200. Geburtstag des Unsterblichen diskutiert eine illustre Runde in Heinz Sichrovskys Bücherwelt das Leben und Wirken des musikalischen Genies. Mit dabei sind Staatsopern-Direktor Dominique Meyer, der über den Verdi-Schwerpunkt an seinem Haus spricht, Christoph Wagner-Trenkwitz, der sein neues Verdi-Buch "Wenn sie auch schlecht singen, das macht nichts" vorstellt, und Prof. Anselm Gerhard, der eine hochinteressante Biografie über den Komponisten verfasst hat.

Um 21.05 Uhr präsentiert das Komikerduo "Zwa Voitrottln" - Johannes Glück und Dieter Hörmann - im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" sein Kabarettprogramm "Hörglück". Die beiden ausgebildeten Schauspieler und Sänger haben "Die große Comedy Chance 2012" gewonnen und sorgen jetzt mit ihren selbst geschriebenen Songs für Lachstürme bei Jung und Alt.

Anschließend zeigt ORF III Michael Winterbottoms Tragikomödie "Wonderland - Alle suchen Liebe" um 22.00 Uhr im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film". Gleichzeitig Beziehungsstück und gelungenes Londonporträt, geht es in dem Film aus dem Jahr 1999 um die drei Schwestern Nadia, Debbie und Molly, die sich alle gerade durch ihr Leben kämpfen - die eine auf der verzweifelten Suche nach dem Traummann, die andere im harten Alltag einer alleinerziehenden Mutter, die dritte als soeben verlassene Hochschwangere. Vier Tage lang spielt das Leben bei allen von ihnen verrückt, müssen Niederlagen eingesteckt und können kleine Siege gefeiert werden. In den Rollen der drei vom Schicksal gebeutelten Schwestern sind Shirley Henderson, Gina McKee, und Molly Parker zu sehen.

