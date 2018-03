Haimbuchner zur Nationalratswahl 2013: "Wir haben das blaue Wunder geschafft!"

FPÖ-Landesparteiobmann spricht HC Strache, Elmar Podgorschek, allen Mandataren, allen Funktionären, Wahlkämpfern und Wählern seinen Dank aus

Linz (OTS) - Über das Wahlergebnis zur Nationalratswahl hocherfreut ist der Landesparteiobmann der FPÖ, LR Dr. Manfred Haimbuchner. "Wir sind die Sieger des gestrigen Wahlsonntags. Ich nehme mit großer Demut und Dank dieses großartige Ergebnis entgegen. Wir setzen jetzt den erfolgreichen Weg fort und nehmen den Schwung mit in die Landtagswahl 2015, wo wir zweitstärkste Partei werden wollen." ****

In Oberösterreich kamen die Freiheitlichen in zahlreichen Gemeinden im Inn- und Hausruckviertel auf den ersten Platz. "Wir sind dort stimmenstärkste Kraft und das ist ein historisches Ergebnis. Ganz besonders freut mich, dass mein Heimatbezirk Wels-Land blau geworden ist. Auf dieses gute Ergebnis können wir aufbauen. Die Menschen wollen eine Veränderung. Die Bürger haben die Nase voll vom Stillstand und von den Blockierern von Rot und Schwarz. Es gibt nun nicht mehr zwei Großparteien, sondern es gibt drei annähernd gleich große Parteien", bekräftigt der FP-Landeschef, dass die FPÖ in Oberösterreich jetzt ein gutes Fundament für den Sprung auf den zweiten Platz bei der Landtagswahl 2015 hat.

"Im Namen der Landesgruppe Oberösterreich möchte ich unserem Bundesparteiobmann HC Strache ganz besonderen Dank aussprechen und ihm zu diesem Ergebnis gratulieren. Der Bundesparteiobmann war bei zahlreichen Veranstaltungen in Oberösterreich und hat dort bewiesen, dass die FPÖ unter seiner Führung der Blockadebrecher ist, den wir brauchen, um den Stillstand und den Reformstau von Rot-Schwarz aufzubrechen. Das echte Kanzlerduell um Platz eins hat jetzt begonnen. Mein Dank und der Dank der Landesgruppe gilt auch dem Spitzenkandidaten Elmar Podgorschek, der unermüdlich im Einsatz gewesen ist sowie allen Mandataren, Funktionären und Wahlkämpfern, die für die gerechte Rot-Weiß-Rote-Sache gelaufen sind", betont Haimbuchner die sehr gute Arbeit der blauen Organisation in Oberösterreich.

"Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die der FPÖ an der Wahlurne ihr Vertrauen geschenkt haben. Sie werden es nicht bereuen. Wir setzen unseren Kurs für unsere Heimat Österreich unbeirrt fort. Wir sind die einzige Vertretung der Interessen der Österreicherinnen und Österreicher. Im Unterschied zu SPÖ und ÖVP, welche lediglich den Interessen der Lobbys, der Kammern und Brüssels dienen. Nur bei uns kommt Österreich zuerst", verspricht Haimbuchner eine Fortsetzung des Erfolgskurses.

"Die Nationalräte KommRat Elmar Podgorschek, Anneliese Kitzmüller, Mag. Roman Haider, DI Gerhard Deimek und Ing. Heinz Hackl werden ihre erfolgreiche Arbeit im Nationalrat fortsetzen. Das beim derzeitigen Ergebnis erzielte siebente Mandat wird voraussichtlich der Landesobmann der Freiheitlichen Bauern, Landwirtschaftskammerrat Ing. Franz Graf aus Linz-Land annehmen. Neu im Team der oberösterreichischen Nationalräte ist der 28-jährige Jurist und ehemalige Bundesvorsitzende des RFS, Mag. Philipp Schrangl, welcher Alois Gradauer im Wahlkreis Linz und Umgebung nachfolgt. Ich wünsche Philipp Schrangl alles Gute für seine zukünftige Tätigkeit im Parlament. Ich bin zuversichtlich, dass er dort vor allem für die Jugend, die in großer Zahl FPÖ gewählt hat, eine frische Politik betreiben wird. Alois Gradauer danke ich für seine seriöse und solide Arbeit, die er als Budgetsprecher in den vergangenen Jahren geleistet hat", wünscht Haimbuchner der oberösterreichischen FPÖ-Mannschaft für den Nationalrat alles Gute.

