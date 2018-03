Nachwuchsförderung auf der EUROPA: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten kooperiert mit Rudolf Achenbach Preis für Nachwuchsköche an Bord

Exklusives Programm für Finalisten des Rudolf Achenbach Preis

Küchenchef MS EUROPA, Stefan Wilke gibt Einblicke an Bord

Recruiting von Nachwuchstalenten für MS EUROPA

Der Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie ist auch auf See deutlich zu spüren. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten geht daher neue Wege, um geeignete Kandidaten zu finden. In Kooperation mit dem Rudolf Achenbach Preis - bei dem jährlich junge Köche und Köchinnen bundesweit um den Titel "bester Auszubildende" wetteifern - wurden die Finalisten des Wettbewerbs vom 24. - 26. September vom Küchenchef der EUROPA, Stefan Wilke, zu einem exklusiven Programm an Bord und an Land eingeladen. Erstmalig erhalten durch die gemeinsame Veranstaltung Berufseinsteiger die Chance, als Koch an Bord der EUROPA tätig zu werden.

Bei dem dreitägigen Programm wurden die Teilnehmer fachlich geschult:

Bevor es in Kiel-Holtenau an Bord der EUROPA ging, standen in Hamburg zunächst ein Vortrag und eine Verkostung von Caviar House & Prunier sowie ein Besuch der Delta Fleisch Handels GmbH auf der Agenda. Die abendliche Poolparty stand ganz unter dem Motto "feiern und Kontakte knüpfen". Am Morgen danach nahm das Schiff Kurs auf Hamburg, wo die Fahrt mit einem einmaligen Erlebnis, der Werfteinfahrt bei Blohm + Voss, ihren Abschluss fand. Während der Trockenlegung erlebten die Teilnehmer das Treiben in der Werft von Bord aus und nahmen die Gastronomie - auch als möglichen Arbeitsplatz - genau unter die Lupe. Informationen aus erster Hand kamen dabei besonders gut an. "Wann bekommt man schon die Gelegenheit, sich mit weit gereisten Seachefs über berufliche Perspektiven auf See auszutauschen, aus ihren Erfahrungen zu schöpfen und gleichzeitig das luxuriöse Leben als Passagier zu genießen?", so Katrin Moos-Achenbach, Mitglied der Geschäftsleitung der Rudolf Achenbach GmbH & Co. KG, zur Kooperation mit MS EUROPA.

Stefan Wilke, Küchenchef MS EUROPA und Jurymitglied beim Rudolf Achenbach Preis 2013, hatte zum exklusiven Kurztrip in den Norden geladen, um den Finalisten das Erlebnis Kreuzfahrt aus unterschiedlichen Perspektiven näher zu bringen. "Ich freue mich, wenn ich die jungen Talente für die Tätigkeit an Bord begeistern kann und sich der ein oder andere für einen Vertrag auf See entscheidet. Denn es wird immer schwieriger, geeignete Arbeitskräfte zu finden und ich bin mir sicher, dass alle diese jungen Talente das Zeug dazu haben, hier den Grundstein zu einer erfolgreichen Karriere zu legen."

Alle Teilnehmer waren sehr begeistert von dem exklusiven Programm -Erste Recruitinggespräche wurden an Bord geführt. "Ich nehme sehr viele, spannende Eindrücke mit nach Hause und könnte mir durchaus vorstellen, an Bord zu arbeiten. Besonders reizvoll finde ich, dass man im Unterschied zu einem Restaurant an Land sich in der Schiffsküche gleich von mehreren Köchen etwas abschauen kann und auch die jeweiligen Kochstile der Reiseregionen kennenlernt." so Magdalena Klein, eine der Nachwuchsköchinnen.

Wege an Bord - gute Chancen bei sea chefs

Die Stellen an Bord der Hapag-Lloyd Kreuzfahrtschiffe decken nahezu das gesamte Spektrum der Jobs ab - vom Bar-, Restaurant- und Küchenbereich bis hin zum Front Office und Administration. Daneben werden auch für die Bereiche Beauty und Wellness, Reiseleitung, Kinderbetreuung, Entertainment sowie für die Boutiquen entsprechende Fachkräfte gesucht.

Bewerber können sich online über die genauen Stellen und Anforderungen informieren.

www.facebook.com/seachefs.

Passend zu dieser Meldung sehen Sie heute eine neue Folge PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

