Neue AUVA-Kampagne "Start!klar": Gesund im Friseurberuf - ein Leben lang

Auftaktveranstaltung für NÖ am 30. September in der LBS Hollabrunn mit LIM Schulz

Wien (OTS) - Friseurinnen und Friseure sind am häufigsten von Berufskrankheiten betroffen. Bei 55 Prozent bricht eine Krankheit bereits im ersten Lehrjahr auf. Später bleibt die Haut anfällig für Trockenheit und bekommt kleine Risse - eine Basis für schwere Hautschäden, Entzündungen, Ekzeme oder Allergien. Die AUVA setzt mit dem Beginn des Berufsschuljahres einen neuen Präventionsschwerpunkt:

"Start!klar" richtet sich an Lehrlinge, Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen.

Die neue AUVA-Kampagne ist für drei Jahre an allen österreichischen Friseurschulen geplant, dann erfolgt eine Evaluierung. Das Ziel ist, dass sich bereits die rund 1.600 Berufseinsteiger pro Jahr gut selbst schützen und hautschonend arbeiten. Der Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien startet offiziell mit der Übergabe der Startpakete am Montag, dem 30. September, um 10 Uhr in der Landesberufsschule Hollabrunn gemeinsam mit Landesinnungsmeister KommR Reinhold Schulz und LBS-Direktor Franz Höfinger in die Kampagne.

Zum Aktionsstart überreichte NÖ-Landesinnungsmeister Komm Reinhold Schulz das Lehrlingspaket an Lisa Pannagl aus Weitra - in Ausbildung bei Anibas & Anibas, Heidenreichstein - während Präventionsleiter DI Wolfgang Glaser und Projektleiter Arbeitsmediziner Dr. Günther Berger von der AUVA-Landesstelle Wien das Schulpaket an LBS-Direktor Höfinger übergaben. Selbstverständlich bekam Innungsmeister Schulz eine Lehrlingstasche für den Nachwuchs in seinem Betrieb in Waidhofen an der Thaya.

Die Lehrlinge erhalten einen Folder mit Informationen inklusive einem Gutschein zur Anmeldung für das Basis-Set von der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Lehrvertrag. Wichtig, die Anmeldung auf jeden Fall abschicken. Sie ist die Basis für den Versand der Startpakete durch die AUVA.

Das Lehrlingspaket enthält neben einer nickelfreien Schere und einem Kamm eine Packung (100 Stück) lange Nitrilhandschuhe, Hautschutz, Hautpflege, Probe der Reinigung, Infofolder in einer Umhängetasche.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige

sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

