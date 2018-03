Rauch: Ein großes Danke an unsere Wählerinnen und Wähler

Neue Regierung muss nun Reformen anpacken

Wien, 29. September 2013 (ÖVP-PD) "Ein großes Danke an alle Wählerinnen und Wähler, die heute der ÖVP ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wir haben heuer als ÖVP viele Projekte weitergebracht und vor allem bei den Landtagswahlen alle Wahlziele erreicht", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch nach den ersten Hochrechnungen zur heutigen Nationalratswahl. "Eine neue Regierung muss sich nun Ziele setzen, Reformen anpacken und in Österreich einen Veränderungsschub schaffen", hält der ÖVP-General fest, und abschließend: "Das Ergebnis zeigt: die Mobilisierungskraft der ÖVP lebt. Danke an alle Funktionäre, Freiwilligen und das gesamte ÖVP-Team, die in den vergangenen Wochen und Monaten großartigen Einsatz gezeigt haben." ****

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp, www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch