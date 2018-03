VSStÖ, SJ & AKS: Hitlergruß beim Wahlkampffinale der FPÖ wird von Strache-Anhänger_innen toleriert!

Hitlergruß beim Wahlkampffinale der FPÖ - ein Mann von Polizei in Gewahrsam genommen.

Wien (OTS/SK) - Beim gestrigen Wahlkampfabschluss der FPÖ am Stephansplatz gab es Hitlergrüße von einigen Strache-Anhänger_innen. Ein Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen nachdem dieser unter Zeug_innen und im Beisein der Polizei und des Verfassungsschutzes wiederholt Gesten machte, die als Hitlergruß interpretiert werden mussten. ****

"Die Vorfälle zeigen neuerlich, wie nahe die FPÖ neonazistischem Gedankengut steht. Dass es von allen umstehenden Strache-Anhänger_innen toleriert wird, dass jemand den Hitlergruß macht, ist schockierend und zeigt ein klares Bild der FPÖ!", so die VSStÖ-Vorsitzende Jessica Müller.

"Was gestern Abend passiert ist, ist kein Einzelfall. Denn es ist nicht der erste Hitlergruß bei FPÖ-Veranstaltungen. Eine Partei, die so eng verwoben mit Neonazis ist und andauernd in Konflikt mit dem Verbotsgesetz kommt ist unwählbar!", bekräftigt auch Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der SJ.

"Dass Rechtsextreme und Neonazis in der FPÖ ihre politische Heimat finden sagt alles über diese Partei aus. Die FPÖ darf daher auf keinen Fall in die Regierung kommen", betont daher AKS-Vorsitzende Claudia Satler weiter.

Für die Nationalratswahlen am Sonntag bekräftigen die Vorsitzenden der roten Jugendorganisationen daher: "Die Vorfälle von gestern zeigen nur einmal mehr, wie wichtig es ist am Sonntag wählen zu gehen. Keine Stimme für Rechtsextremismus. Keine Stimme für Rassismus. Keine Stimme für die FPÖ! " (Schluss) sn

