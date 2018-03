ET Solar und Sunelectra Global nehmen von der EBWE finanziertes 4,2-MW-PV-Projekt in der Ukraine in Betrieb

München (ots/PRNewswire) - Die ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Bau eines 4,2-MW-PV-Kraftwerks im ukrainischen Odessa fertiggestellt hat. Finanziert wurde das Kraftwerk durch einen Langzeitkredit über 3,9 Millionen Euro der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBWE") und einen Parallelkredit über 1,5 Millionen Euro des Clean Technology Fund.

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 7 Hektar, besteht aus über 17.000 von ET Solar produzierten Solarmodulen und zählt zu den größten laufenden Solarkraftwerken der gesamten Region. Die ET Solutions AG ("ET Solutions"), eine hundertprozentige Tochter der ET Solar Group, erbrachte neben speziellen EPC-Services auch verschiedene Betriebs- und Wartungsarbeiten.

Bei der Projektumsetzung kooperierte ET Solutions mit Sunelectra Global, einem internationalen Unternehmen, das auf den Märkten für erneuerbare Energien im Nahen Osten und der GUS-Region tätig ist. Sunelectra Global begann im Jahr 2011 mit der Entwicklung des Teplodar-Projekts und leistete über den gesamten Projektzyklus hinweg kaufmännische und technische Unterstützung vor Ort.

Dennis She, der Präsident und CEO von ET Solar, erklärte: "Der Abschluss der Langzeitfinanzierung durch die EBWE und die erfolgreiche Fertigstellung des Kraftwerks sind das Ergebnis einer nahtlos abgestimmten Zusammenarbeit zwischen EBWE, Sunelectra Global und unserem Münchener EPC-Team. Es zeigt auch, dass sich unser deutsches EPC-Team zu einem globalen EPC-Dienstleister mit umfangreicher Expertise und beeindruckender Erfolgsbilanz bei der Projektumsetzung entwickelt und zudem höchste Finanzierbarkeit garantiert."

Sevki Acuner, der für die Ukraine zuständige Länderdirektor der EBWE, erklärte: "Die EBWE hat bereits über 1,7 Milliarden Euro in nachhaltige Energieprojekte in der Ukraine investiert und verfolgt die Entwicklung des Sektors erneuerbare Energien in diesem Land konsequent weiter. Unsere jüngste Investition in die Erzeugung erneuerbarer Energien in der Region Odessa ist ein hervorragendes Beispiel für unser fortwährendes Engagement in diesem Bereich - vor allem wenn man bedenkt, wie wichtig die Diversifizierung der Energieversorgung für die Ukraine ist."

Peter Rozenkrants, der CEO von Sunelectra Global, ergänzte: "Unser gesamtes Team ist sehr stolz, zur erfolgreichen Kooperation zwischen ET Solar und der EBWE einen Beitrag geleistet zu haben. Beide zählen im Bereich erneuerbare Energie zu den weltweiten Spitzenakteuren. Unser Erfolg bei der Leitung schwieriger Aufgaben, wie beispielsweise beim Abschluss der Kreditfinanzierung durch die EBWE und im Hinblick auf Genehmigungsverfahren, die technische Beratung und das lokale Projektmanagement, spricht für die Erfahrung und Effektivität unseres gesamten Teams. Bei der zukünftigen Expansion in neue Märkte freuen wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit der EBWE und ET Solar."

ET Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand. ET Solutions, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ET Solar, ist ein führender Anbieter von schlüsselfertigen EPC-Dienstleistungen für Solarkraftwerke, der bereits Projekte und spezielle EPC-Dienstleistungen im Gesamtumfang von über 200 MW realisiert hat. Auf http://www.etsolar.com erfahren Sie Näheres zu ET Solar und ET Solutions.

Die EBWE ist der größte Finanzinvestor der Ukraine. Die Bank verwaltet Anlagen im Wert von über 8,55 Milliarden Euro (11,4 Milliarden US-Dollar) in 327 verschiedenen Projekten in der Ukraine (Stand: 1. August 2013).

Der CTF wurde 2008 ins Leben gerufen, um Länder mittleren Einkommens bei dem Umstieg auf erneuerbare und energieeffiziente Technologien zu unterstützen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer langfristigen Minimierung der Treibhausgasemissionen beitragen. Als das derzeit größte multilaterale Finanzierungsinstrument im Bereich des Klimaschutzes finanziert der Fonds bereits Programme in 15 verschiedenen Ländern sowie einer Region.

Sunelectra Global ist ein internationales Unternehmen für erneuerbare Energie mit umfassender Expertise über den gesamten Zyklus der PV-Projektentwicklung hinweg, darunter in den Bereichen Genehmigungen, technische Planung, Projektfinanzierung, Einkauf, Bauleitung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Mit realisierten PV-Projekten im Umfang von über 30 MW konzentriert sich Sunelectra Global auf Wachstumsmärkte im Bereich der erneuerbaren Energien, darunter auf die Ukraine, Russland sowie diverse Länder Zentralasiens.

