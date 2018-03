Der auf Premium-Bürolösungen spezialisierte Wiener Business Center Betreiber YOUR OFFICE eröffnet seinen vierten Wiener Standort

Wien (OTS) - Der auf Premium-Bürolösungen spezialisierte Wiener Business- und Conference Center Betreiber YOUR OFFICE feierte am 26. September 2013 sein 15 jähriges Jubiläum mit der Eröffnung seines vierten Wiener Standortes. 130 Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung zum Grand Opening Event im Herzen des 8. Bezirks, in der wunderschönen ALBERT HALL, Wiens neuester Büro-, Konferenz- und Eventlocation. Das neue Business- und Conference Center präsentiert sich in einem einzigartigen, prachtvollen Stilaltbau mit topmoderner Büroausstattung in bester Lage des 8.Bezirks. Die Kombination aus historischer Bausubstanz und top-moderner Innenausstattung verleiht dem Büro einen besonderen Charme. "Mit diesem einzigartigen Palaisbüro in der Albertgasse 35 bietet YOUR OFFICE servicierte Bürolösungen in einer völlig neuartigen Dimension", verspricht Michael Graf, Geschäftsführer der Business Center Kette YOUR OFFICE.

Zu den Klängen der HOT JAZZ AMBASSADORS mit RAMONA STEINER feierten die Firmengründer Dr. Hugo Portisch und Christine Graf mit ÖIAG General Ing. Rudolf Kemler, KR Mario Rehulka, KR Walter Straub, Bezirksvorsteherin Mag. Veronika Mickel, GF Mag. Michael Graf u.v.a.

Zahlen und Fakten

Adresse: Albertgasse 35, 1080 Wien

Anzahl Büros: 27 (in den Größen 16 bis 130 m2)

Anzahl Konferenzräume: 7 (in den Größen 22 bis 205 m2)

Anzahl Business Lounges: 3

Terrassenflächen: 60 m2

Highlight: Neobarocker Prunksaal aus dem Jahr 1905, mit modernster Medien- & Eventtechnik

Ausstattung

Marmor-Foyer und Prunkstiege

Muranoglas-Luster im Stiegenhaus

Tlw. Stuckdecken

Kühlung

Geölte Parkettböden

Moderne Stehleuchten (Deckenfluter) und Spots in den Büros Stilvolle Glas- & Holzelemente

Cat.7 Verkabelung

redundante Glasfaseranbindung (Gbit Dark Fibre)

~ Konferenzräume mit modernster Medien- & Präsentationstechnik Stilvolle Küchen- & Loungezonen Aussenliegender Sonnenschutz Anbindung U6 Josefstädterstraße (5 Gehminuten) U2 Station Rathaus Strassenbahn 2 (Fahrtzeit Albertgasse - Oper: 8 Minuten) Strassenbahn 5, 33 Austobuslinie 13 A ~

YOUR OFFICE

YOUR OFFICE bietet voll servicierte High-end Büros und Konferenzlösungen mit umfassenden Services in Wiens repräsentativsten Lagen. Ansprechende Empfangszonen sowie eine mehrsprachige Telefonvermittlung garantieren den professionellen Außenauftritt der eingemieteten Unternehmen. Geschulte Sekretariatsteams stehen den Mietern ebenso zur Verfügung wie zahlreiche Serviceeinrichtungen in den Bereichen Marketing, Buchhaltung, Steuerberatung oder IT.

Für seine herausragenden Leistungen wurde YOUR OFFICE im Rahmen der diesjährigen EUROPEAN BUSINESS AWARDS von einer Fachjury zum NATIONALEN GEWINNER in der Kategorie "BEST CUSTOMER FOCUS" gekürt.

