Weitere vier Talente für die "Die große Chance"-Live-Shows stehen fest

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS FREITAG, 27. SEPTEMBER 2013, 22.30 UHR BEACHTEN!

Anmerkung zu Peter Rapp (nicht sperrfristrelevant): Die Castingshows wurden Mitte Juli aufgezeichnet. Aus diesem Grund hat Peter Rapps Gesundheitszustand keine Auswirkungen auf die heutige Sendung. Rapp befindet sich nach eigenen und Angaben seiner Ärzte auf einem sehr guten Weg der Besserung. Die "Seitenblicke" statteten dem beliebten Entertainer einen Besuch im Spital ab - zu sehen heute (27. September) um 20.05 Uhr in ORF 2.

Weitere vier Plätze für die Live-Shows von "Die große Chance" werden heute am Freitag, dem 27. September 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins bei der dritten von fünf Castingshows von den Juroren vergeben. Peter Rapp entscheidet sich für Gerald Reinhardt, Karina Sarkissova nimmt Charles Raven mit in die nächste Runde, Zabines Wahl fällt auf Sem, und Sido schickt das Trio Piller weiter.

Sido entscheidet sich für das Trio Piller

Das Trio Piller aus Wien sind drei virtuose Geschwister: Sandra 14 (Geige), Darko 18 (Geige) und Danijel 20 (Akkordeon) musizieren schon seit frühester Kindheit. Darko und Danijel haben ihre musikalische Ausbildung in Wien am Gustav-Mahler- und am Prayner-Konservatorium genossen. Ihr Repertoire beinhaltet sowohl klassische als auch moderne Elemente. Sido: "Als ich ihren Auftritt gesehen habe, ging mein Herz in die Höhe und mein Blut hat zu kochen begonnen."

Peter Rapp entscheidet sich für Gerald Reinhardt

Gerald Reinhardt (16 Jahre alt und aus Wien) hat sich vor zwei Jahren auf gut Glück für das Musical "Ich war noch niemals in New York" im Wiener Raimundtheater beworben - und die Rolle des Florian auch bekommen. Eineinhalb Jahre stand er auf der Musicalbühne, obwohl er noch nie Gesangstunden hatte. Peter Rapp: "Zu Beginn des Auftritts dachte ich mir schon, dass da etwas kommt, mit dem ich überhaupt nicht rechne - und ich hatte nicht mit so einer Stimme gerechnet."

Zabine entscheidet sich für Sem

Sem ist 24 Jahre alt und kommt aus Oberösterreich. Im Mai 2011 absolvierte sie ihre Diplomprüfung (Bühnenreifeprüfung) für Schauspiel in den Kammerspielen Wien. Danach arbeitete sie als Radiomoderatorin in Linz und ist momentan freiberuflich als Werbesprecherin tätig. Seit ihrem 14. Lebensjahr komponiert sie ihre eigenen Songs, ihre Musikrichtung ist Pop/Rock mit keltischen Einflüssen. Zabine: "Ich hatte Herzklopfen bei ihrem Auftritt - und deshalb ist es für mich Sem."

Karina Sarkissova entscheidet sich für Charles Raven

Sänger Charles Raven kommt aus Wien und ist 34 Jahre alt. Im "normalen" Leben baut er Boote um. Dazu pendelt er zwischen Hamburg, Berlin und Österreich. Mit einer Eigenkomposition schaffte er es, von Karina Sarkissova mit in die nächste Runde genommen zu werden. Karina Sarkissova: "Mich hat sein Act mit meinen ganzen Emotionen bis ins All geschossen - und deshalb darf Charles Raven mit in die Live Shows."

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio mit dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS FREITAG, 27. SEPTEMBER 2013, 22.30 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at