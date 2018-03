Workshop: Online Marketing für HR-ManagerInnen

Content ist KING, das gilt auch für`s HR Management.

Wien (OTS) - In vielen Unternehmen ist noch unklar, ob das Marketing oder die Personalabteilung dieses Thema bedienen soll - wie auch immer - bloß nicht wegschauen; der Arbeitsmarkt hat sich verändert, darauf zeitgemäß zu reagieren lohnt sich. CAREER based SERVICES machen wir uns zum Thema und setzen so auch im Personalmanagement erste Schritte in die richtige Richtung.

Wir zeigen Ihnen,...

Wie Sie Ihr Unternehmen zum Strahlen bringen

Wie Sie von Bewerbern im Internet besser gefunden werden

Welche Online Portale Sie auch kostenfrei bedienen

Wie Sie mit Storytelling im Internet punkten

URL: http://www.promomasters.at/seminar/career-based-services/



Datum: 9.10.2013, 16:00 - 19:00 Uhr



Ort:

PromoMasters Seminarraum in Anif bei Salzburg

Waldbadstraße 4, 5081 Anif



Rückfragen & Kontakt:

Herr Michael Kohlfürst

info @ promomasters.at