Admiral Basketball Bundesliga: Supercup läutet Saison 2013/14 ein

Wien (OTS) -

Meister BC Vienna am Sonntag gegen Cupsieger dukes Klosterneuburg

Sendungsbeginn 19.45 Uhr, Aufwurf 20.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria & Sky Go

Sky überträgt auch in dieser Saison jede Woche live

Der Kärntnermilch Supercup läutet am Sonntag die Saison 2013/14 in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) ein. In der Wiener Stadthalle B treffen Meister BC Zepter Vienna und Cupsieger yourgoody dukes Klosterneuburg im Kampf um den ersten Titel aufeinander. Ab 19.45 Uhr melden sich Moderator Gerfried Pröll und Sky-Experte Lucas Hajda. Kommentiert wird das Spiel ab 20.00 Uhr von Erich A. Auer.

In dem am Abend des Wahlsonntags in Österreich anstehenden Duell steckt nicht nur einiges an Spannung, sondern auch viel Brisanz. Der Supercup ist für beide Teams überdies eine erste und echte Standortbestimmung, ehe eine Woche später die erste Runde in der ABL auf dem Programm steht. Die Wiener gehen mit einer weitgehend neu formierten Mannschaft in die Saison 2013/14, die Klosterneuburger setzen einmal mehr auf Kontinuität.

Mit dem Grunddurchgang geht es am 7. Oktober los - und wie schon gewohnt ist der Montag auch diese Saison in der Regel der ABL-Live-Tag. Mit dem Duell zwischen WBC Raiffeisen Wels und ece bulls Kapfenberg startet die Saison auf Sky um 18.45 Uhr (Aufwurf 19.00 Uhr).

"Der österreichische Basketballsport hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren und wir sind stolz, hier einen wesentlichen Teil dazu beizutragen", sagt Dieter Jaros, Leitung Programm und Produktion von Sky Österreich. "Österreichs Basketball-Fans können sich wieder auf viele emotionale und spannende Stunden auf Sky Sport Austria freuen."

Sky-Kunden verpassen übrigens keine Sekunde ihres Lieblingssports, wenn sie gerade einmal nicht vor dem TV-Gerät sitzen. Mit Sky Go für iPad, iPhone, iPod Touch, Xbox 360 sowie Web können die Spiele der ABL auch unterwegs empfangen werden.

Admiral Basketball Bundesliga live auf Sky (jeweils ab 18.45 Uhr)

Montag, 7. Oktober:

WBC Raiffeisen Wels - ece bulls Kapfenberg (1. Runde)

Montag, 14. Oktober:

ece bulls Kapfenberg - BC Zepter Vienna (2. Runde)

Montag, 21. Oktober:

Arkadia Traiskirchen Lions - yourgoody dukes Klosterneuburg

(3. Runde)

Über Sky Österreich

Sky Österreich ist ein Tochterunternehmen von Sky Deutschland, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit rund 3,5 Millionen Kunden. Sky bietet Live-Sport, aktuelle Filmen, preisgekrönte Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können bis zu 70 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke

Manager Sports Communications

T: 01/88021-2152

M: 0676/880212152

christoph.luke @ sky.at

www.skysportaustria.at

www.facebook.com/SkySportAustria

www.twitter.com/SkySportAustria

www.instagram.com/SkySportAustria