ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 30. September 2013 09:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht das "Institute of Science and Technology Austria" (IST Austria) (Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg) 11:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas spricht im Rahmen des Kongresses der Internationalen Vereinigung der Agrarversicherer (AIAG) über "Die Rolle Europas in der Welt" (Hilton Vienna, Am Stadtpark 1, 1030 Wien) 14:15 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert im Rahmen eines Seminars des Europäischen Rechnungshofes über die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Rechnungshof und dem Europäischen Parlament (Palais Epstein, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien) DIENSTAG, 1. Oktober 2013 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und NR-Präs.a.D. Dr. Andreas Khol, Präsident des Seniorenrates, halten Referate bei einer Parlamentarischen Enquete des Bundesrates zum Thema "Der Anteil der älteren Menschen steigt in der österreichischen Gesellschaft stetig an - welche Auswirkungen hat dies auf die verschiedenen Lebensbereiche der älteren Menschen, welche Herausforderungen stellen sich für die österreichische Politik?" (Sitzungssaal des Bundesrates, 1017 Parlament) 10:30 BM Dr. Beatrix Karl und StS Dr. Reinhold Lopatka bei einer Veranstaltung anlässlich des Verfassungstages 2013 (Verhandlungssaal des Verfassungsgerichtshofes, Freyung 8, 1. Stock, 1010 Wien) 11:30 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 19:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger, BM Mag. Johanna Mikl-Leitner, BM Dr. Beatrix Karl und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Trauergottesdienst für die am 17. September 2013 in Ausübung ihres Dienstes gewaltsam ums Leben gekommenen Kollegen der Polizei und Rettung mit Kardinal Schönborn (Stephansdom, 1010 Wien) MITTWOCH, 2. Oktober 2013 10:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Amtseinführung des neuen Leiters der Staatsanwaltschaft Eisenstadt Mag. Johann Fuchs (Kultur- und Kongresszentrum, Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt) DONNERSTAG, 3. Oktober 2013 10:00 Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit den Präsidenten NR-Präs.a.D. Dr. Andreas Khol und BM a.D. Karl Blecha zum Thema "Forderungen des Seniorenrates an die kommende Bundesregierung" (Pressezentrum, 1017 Parlament) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem entwicklungspolitischen Jour-Fixe (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 17:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Vorarlberger Unternehmerforum (6830 Rankweil) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Jubiläumsveranstaltung anlässlich "60 Jahre Österreichischer Akademikerbund" (Skyline Vienna, 16. Stock, Raiffeisenhaus, Friedrich-Wilhelm- Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien) 18:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der Veranstaltung "60 Jahre Österreichs Energie" teil (Brahmsplatz 3, 1040 Wien) FREITAG, 4. Oktober 2013 11:00 Festvortrag von BM Dr. Beatrix Karl bei der Grazer Juristischen Gesellschaft in Graz (Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Graz) 12:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas spricht im Rahmen eines EU- Botschafter Arbeitsmittagessens zu aktuellen Themen der EU (Radisson Blu Palais Hotel, Parkring 16, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der 50 Jahr-Feier der Firma Rabmer (Veranstaltungshalle, Marktplatz 4, 4203 Altenberg bei Linz) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der 60. Geburtstagsfeier des Präsidenten des Rollstuhlklubs ENJO Vorarlberg (6844 Altach) SONNTAG, 6. Oktober 2013 BM Dr. Beatrix Karl beim Rat für Justiz und Inneres in Luxemburg (bis 7.10.)

