Nationalratswahl 2013 in Wien: Wo ist mein zuständiges Wahllokal?

Alle Informationen auf www.wahlen.wien.at

Wien (OTS) - Am Wahltag stehen den Wiener WählerInnen 1.615 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Rund 600 dieser Wahllokale sind barrierefrei zugänglich. Die "Amtliche Wahlinformation" mit der Adresse des zuständen Wahllokals wurde bereits an alle wahlberechtigten WienerInnen zugestellt. "Wer diese Amtliche Wahlinformation nicht mehr findet, kann sich auch auf www.wahlen.wien.at informieren, wo er oder sie am Wahltag sein Kreuzerl machen kann", so die für Wahlen in Wien zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger.

Der umfassende Internetauftritt der Stadt Wien bietet darüber hinaus auch Auskunft darüber, welche Wahllokale barrierefrei zugänglich sind und wie mit einer Wahlkarte gewählt werden kann. Alle Informationen zur Nationalratswahl in Wien und zum Wahlvorgang im Wahllokal sind ebenfalls unter www.wahlen.wien.at abrufbar. Darüber hinaus steht das Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01 525 50 gerne zur Verfügung. (Schluss)bea

