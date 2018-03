Kärntner Landesholding (KLH): Stellungnahme zur Aussendung von FPÖ-Leyroutz betreffend Restfinanzierung Seenankauf

Kauf durch alte Regierung und alten KLH-Aufsichtsrat bereits 2007 einstimmig beschlossen - Neuer Aufsichtsrat musste Kredit-Tilgung nachkommen und steht für völlige Aufklärung

Wien (OTS) - Zur Presseaussendung von FPÖ-Leyroutz erlaubt sich die Kärntner Landesholding wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Kurzdarstellung Ankauf Seeliegenschaften

1.a) Der Ankauf

Nachdem die alte Kärntner Landesregierung den Seenankauf am 27. November 2007 einstimmig positiv behandelt hat, hat der alte KLH-Aufsichtsrat noch am selben Tag ebenfalls einstimmig den Ankauf beschlossen und anschließend durchgeführt. Der nunmehrige neue KLH-Aufsichtsrat steht für völlige Aufklärung in der Causa Seenankauf.

1.b) Kreditfinanzierung

Der Seenankauf wurde kreditfinanziert und ist mit einer Garantie des Landes Kärnten ausgestattet. Würden keine weiteren Mittel mehr aus dem Zukunftsfonds zwecks Tilgung des Kredits fließen, so würde sich das Kreditinstitut zwecks Abdeckung der Schulden vorerst an das Land Kärnten wenden. Im Ergebnis würde dann das Land Kärnten gegenüber der KLH Regressansprüche geltend machen, was zu erheblichen Mehrkosten für die öffentliche Hand führen würde.

Die durch den alten Aufsichtsrat festgelegte Beschlusslage besagt, dass auf eine vorzeitige Rückführung des Kredites besonders Bedacht zu nehmen ist und dass sich der jährliche Rückführungsbetrag zwischen Euro 10 und Euro 15 Mio. zu bewegen hat.

Gemäß diesem Beschluss wurden in den Jahren 2008 bis 2012 konsequent Tilgungen des Kredits vorgenommen.

Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht der KLH eine ehestmögliche Tilgung des Kredits empfohlen, damit das Missverhältnis zwischen Ankaufskosten für die Seeliegenschaften und dem tatsächlichen Wert nicht noch vergrößert wird.

Klar wird festgehalten, dass der Seenankauf sowie die Kreditfinanzierung ein Erbe aus der Vorperiode ist.

Rückfragen & Kontakt:

KLH Kärntner Landesholding

Völkermarkter Ring 21 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon +43.463.51 52 44-0

www.klhd.at