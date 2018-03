ÖVP im Wahlkampf-Endspurt: Jede Stimme zählt

Gesamtes Regierungsteam im Einsatz – Noch 72 Stunden für ein gemeinsames Ziel: Bundeskanzler Michael Spindelegger

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) Die ÖVP und Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gehen in den Wahlkampf-Endspurt. Michael Spindelegger und das gesamte Regierungsteam sind bis zum Schluss in ganz Österreich unterwegs, um die Österreicherinnen und Österreicher vom ÖVP-Plan für die Zukunft zu überzeugen. Noch sind 72 Stunden Zeit, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen und das heißt: Ein neuer Bundeskanzler Michael Spindelegger. Heute ist Michael Spindelegger gemeinsam Justizministerin Beatrix Karl und Staatssekretär Reinhold Lopatka beim Wahlkampfabschluss der Steiermark. Am Freitag ist der ÖVP-Spitzenkandidat in Wien unterwegs, wo er an einer Verteilaktion auf der Mariahilfer Straße teilnimmt. Am Abend findet der Wiener Wahlkampf-Abschluss im SKY-Restaurant statt. Abschließen wird Michael Spindelegger den ÖVP-Wahlkampf in Niederösterreich, wo er unter anderem am Oktoberfest in Neunkirchen und an einer Verteilaktion teilnimmt. ****

Innenministerin Johanna Mikl-Leiter ist heute und Freitag in Niederösterreich unterwegs. In Oberösterreich kämpft Finanzministerin Maria Fekter auch die letzten drei Tage vor der Wahl um die Gunst der Wähler. Ebenfalls in Oberösterreich tritt am Samstag Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner beim Wahlkampf-Abschluss auf. Auch Justizministerin Beatrix Karl ist bis zuletzt bei den Menschen, um ihnen die ÖVP-Pläne näherzubringen. Sie ist am Freitag in der Steiermark und in Kärnten unterwegs, am Samstag wieder in der Steiermark. Morgen ist Lebensminister Niki

Berlakovich im Burgenland unterwegs. Heute in Tirol und morgen in Kärnten präsentiert Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz noch einmal interessierten Bürgern die ÖVP-Themen. In Vorarlberg ist ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf noch bis Sonntag bei den Menschen.

Die wichtigsten Termine von ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger im Überblick.

Endspurt Steiermark: Wahlabschluss mit Rede Michael Spindelegger ZEIT: Donnerstag, 26. September 2013, 19:00 Uhr

ORT: Zentrum Feldbach, Ringstraße 9, 8330 Feldbach

Verteilaktion in der Wiener Innenstadt

ZEIT: Freitag, 27. September 2013, 19:00 Uhr

ORT: Mariahilfer Straße, Ecke Neubaugasse/Mariahilfer Straße, 1060 Wien

Wiener Wahlkampf-Abschluss

ZEIT: Freitag, 27. September 2013, 19:00 Uhr

ORT: SKY-Restaurant, Kärntner Straße 19, 1010 Wien

ÖVP-Oktoberfest der Stadtpartei Neunkirchen

ZEIT: Samstag, 28. September 2013, 11:00 Uhr

ORT: Hauptplatz Neunkirchen, 2620 Neunkirchen

Besuch Fischapark

ZEIT: Samstag, 28. September 2013, 13:00 Uhr

ORT: Wiener Neustadt, Zehnergürtel, Ecke Fischauergasse

Verteilaktion Wiener Neustadt

ZEIT: Samstag, 28. September 2013, 16:00 Uhr

ORT: Hauptplatz und Fußgängerzone, 2700 Wiener Neustadt

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp