Stronach: "Wünsche dem Tiroler Team viel Erfolg"

Wien (OTS) - Anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl sendet Frank Stronach heute Glückwünsche nach Tirol: "Ich wünsche auch dem Tiroler Team viel Erfolg für die letzten Tage vor der Wahl. Die Tiroler sind ein sehr freiheitsliebendes Volk und wollen nicht von Wien aus dominiert werden. Es gibt sehr viele engagierte Leute in Tirol, die sich im Laufe der Zeit in unterschiedlichster Art und Weise für die Werte des Team Stronach in Tirol eingesetzt haben. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Alois Wechselberger, der sich sehr bemüht hat. Ich hatte immer einen guten Eindruck von Alois, glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise rechtsradikal ist. Auf mich hat er immer einen guten Eindruck gemacht und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."

