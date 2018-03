bet-at-home.com setzt als Regional Premium Sponsor seine Kooperation in der Handball Königsklasse fort

Wien (OTS) - Der internationale Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com und die EHF Marketing GmbH (EHFM) verlängern ihre Partnerschaft für eine weitere Spielsaison. Bereits ab der Saison 2006/07 war

bet-at-home.com als Sponsor der EHF Champions League aktiv.

Das umfangreiche Werbepaket umfasst die Präsenz von bet-at-home.com bei ausgewählten Spielen der VELUX EHF Champions League, inklusive dem VELUX EHF FINAL4, der Women's EHF Champions League sowie dem Europa Cup der Männer und Damen. Als Regional Premium Partner beinhaltet das Sponsoring ein umfassendes TV-Werbepaket, die Nutzung von Hospitality- und Promotion-Leistungen.

Durch die TV-Liveberichterstattung in vielen Ländern innerhalb sowie außerhalb Europas wird erneut ein Millionenpublikum an Sportfans erreicht. Das jährliche Highlight stellt das VELUX EHF FINAL4 in der LANXESS arena in Köln, mit einer Nettoreichweite von 65 Millionen Zusehern, dar.

"Wir sind sehr stolz ein weiteres Jahr mit der EHFM zusammenarbeiten zu können. Durch diese internationale Kooperation unterstreichen wir erneut, dass Sponsoring einen wichtigen Teil unserer Kommunikationsstrategie darstellt", freut sich Michael Gierke, Marketing Director bei bet-at-home.com. "Die Handball Champions League erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit, insbesondere in unseren Kernmärkten. Durch das breitgefächerte Paket ist es uns möglich, gleichermaßen Männer- und Frauensport zu unterstützen."

"Durch ihre Werbepräsenz auf dem Court, Corporate Hospitality-Events und innovative Fan-Aktionen wie den 100,000-Dollar-Wurf beim VELUX EHF FINAL4 ist und bleibt bet-at-home.com ein starker Partner für unsere Top-Wettbewerbe. Wir freuen uns, die überaus positive Kooperation auch in dieser Saison fortsetzen zu können", so Peter Vargo, Managing Director, EHF Marketing GmbH.

Über bet-at-home.com

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 3,4 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino und Games. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 250 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei.

Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Mitglied der Betclic Everest Group SAS, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

