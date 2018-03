W24 Programmpräsentation 2014

Das Wiener Stadtfernsehen W24 präsentierte sein neues Programm für die kommende Saison und lieferte damit das Event-Highlight der diesjährigen Österreichischen Medientage.

Wien (OTS) - Gestern Abend blieben die Türen der Wiener Stadthalle, in der in diesen Tagen die 20. Österreichischen Medientage stattfinden, geöffnet. Grund dafür - Österreichs führender Lokalfernsehsender lud zur großen Programmpräsentation 2014. Unter dem Motto "Mehr Nachbarn. Mehr Nachwuchs. Mehr Nachrichten" feierten die geladenen Gäste gemeinsam mit dem Team von W24 ein ausgelassenes Fest.

Mit dabei waren: Renate Brauner (Vizebürgermeisterin und Eigentümervertreterin), Ferdinand Pay (Mediensprecher von Vizebürgermeisterin Brauner), Eveline Larisch (Büro Vizebürgermeisterin Brauner), Wolfgang Fischer (Wiener Stadthalle Betriebs- u. VeranstaltungsgmbH), Sigrid Oblak (Wien Holding GmbH), Michael Ludwig (Amtsführender Stadtrat, Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung), Hanno Csisinko (Mediensprecher Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung), Christine Spiess (Projektmanagerin Seestadt Aspern), Uschi Eripek (Neu Marx Standortmarketing GmbH), Elisabeth Hakel (Abgeordnete zum Nationalrat, Bereichssprecherin für Creative Industries), Alexander Wrabetz (ORF Generaldirektor), Martin Biedermann (ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG), Oliver Voigt (Mediengruppe Österreich GmbH), Wolfgang Jansky (AHVV Verlags GmbH - Heute), Christian und Ekaterina Mucha, Helmut Thoma (Medienberater), Wolfgang Bachmayer (OGM Gesellschaft für Marketing), Karl Javurek (Gewista Werbegesellschaft mbH), Alexandra und Damian Izebski (Ditech), Rainer Nowak (Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG), Harald Thoma und Maurizio Berlini (Goldbach Media AG), Rudi Kobza und Nikolaus Pelinka (Kobza Media GmbH), Reinhard Göweil (Wiener Zeitung GmbH), Corinna Drumm (Verband Österreichischer Privatsender), Martin Lenikus (Lenikus Gruppe), Petra Lindner (Coca Cola GmbH), Petra Gregorits (Vorsitzende Frau in der Wirtschaft Wien), Günther Steinbauer (Wiener Linien GmbH), Sybille Straubinger (SPÖ-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete), Laura Rudas (SPÖ), Karl Ceplak (Landesjugendreferent MA 13), Christian Deutsch (SPÖ-Gemeinderat und Landtagsabgeordneter), Alfred Grinschgl (RTR Rundfunk & Telekom Regulierungs GmbH), Martina Malyar (Bezirksvorsteherin Magistratisches Bezirksamt - Alsergrund) Michael Stix (SevenOne Media Austria GmbH), Thomas Hintze (UPC Austria Gmbh), Markus Andorfer (MARKAND Media GmbH), Peter Drobil (Bank Austria), Gabriele Stanek (live relations), Dieter Holzhey (LT1 Privatfernsehen GmbH), Wolfgang Mitterlehner (Pressestelle AK Wien und Bundesarbeitskammer), Sebastian Loudon und Hans-Jörgen Manstein (Manstein Zeitschriftenverlags Ges.m.b.H. - Bestseller), Florian Novak (Lounge FM), Richard Wolf (WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH), Fritz Hausjell (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft), Waltraud Rumpl (MA53 Presse- und Informationsdienst), Matthäus Zelenka (WT Wien Ticket GmbH), Peter Aigner und Heidi Schuller-Hrusa (AiGNER PR Communication Services KG), Andrea Holper und Angela Djuric (Wien Holding GmbH), Gabriele Langer (Verein Wiener Jugendzentren), Andrea Heuermann (wienXtra), Doris Felber (Franz Felber & Co GesmbH), Franz Solta (Infoscreen Austria GmbH), Rudi Mathias (schauTV), Madalena Zelasko (Let's CEE Film Festival), Marijana Stoisits (Vienna Film Commission), Andreas Ferner (Kabarettist), Hubert Fürnholzer (Steiermark1) Sabine Karner (Modedesignerin) sowie Matthias Euler-Rolle mit Frau Gabi Dorschner, Adam Wehsely-Swiczinsky, Oliver Feicht, Heilwig Pflanzelter, Yvonne Rueff, Alamande Belfor und Fadi Merza.

Eröffnet wurde die Präsentation, bei der rund 600 Gäste anwesend waren, mit einem Spektakel aus luftiger Höhe. Das bekannte rote Band des W24 Station-Brandings wurde von zwei Tuchakrobaten gekonnt in Szene gesetzt, bevor dann die beiden Moderatorinnen des Abends, Kristina Inhof und Mel Merio (beide in Roben der Wiener Designerin Sabine Karner), gemeinsam mit den beiden W24-Geschäftsführern Mag. Marcin Kotlowski und Mag. Markus Pöllhuber die Gäste begrüßten.

Im gemütlichen Ambiente des Saal 1 der halle f, wurden die Themen-Highlights und -inhalte der kommenden Saison sowie ein Resümee des letzten Jahres in Form von kurzweiligen Trailern präsentiert.

Mehr Nachbarn: W24 konzentriert sich 2014 noch mehr auf das Leben um uns, im Grätzl, im Bezirk, auf die unmittelbare Nachbarschaft und das regionale Lebensumfeld.

Mehr Nachwuchs: W24 als Sprungbrett. W24 macht Stars.

Mehr Nachrichten: Als einziger TV-Sender bietet W24 Nachrichten zu jeder vollen Stunde.

W24 - die Stadt fernsehen. W24 erzählt die großen und kleinen Geschichten dieser Stadt. So nahe kommt keiner.

Damit nicht genug, sorgte das Team selbst live vor Ort für den finalen Höhepunkt der Show - einen LipDub des aktuellen Charthits "Applaus, Applaus", der von den rund 40 W24-MitarbeiterInnen gestaltet wurde.

Danach hob man sich aus den gemütlichen Sitzen der halle f und feierte bei der anschließenden Party im Foyer und Studio 2 bis nach Mitternacht. frederik's catering und das Wiener Weingut Lenikus verwöhnten die Gäste mit einem Flying-dinner und dazu passender Weinbegleitung. Coca Cola stand mit prickelnden Durstlöschern bereit. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgte W24-Werbetestimonial und Musikerin Diana Lueger gemeinsam mit den Kollegen ihres Musikprojekts ZFRMX - am Schlagzeug präsentierte Lueger electronic beats vom Feinsten. Im Anschluss begab sich Moderatorin Mel Merio an die Turntables und heizte den Gästen gemeinsam mit DJ Thomas so richtig ein. Zum Luftschnappen und Stärken fanden sich die Gäste zu späterer Stunde auf der Terrasse beim W24-Würstelstand ein und gönnten sich mit feinen Würsteln und Gebäck einen Mitternachtssnack. Das W24-Team verabschiedete an diesem Abend jeden Gast mit einer W24 gebrandeten "Nachbar/in"-Motto-Tragetasche sowie mit speziell gebrandeten "Nachbar/in"-Dosen von Coke, dem neuen Duft von Mel Merio und Oberlaa goodies, bevor die Türen der Wiener Stadthalle weit nach Mitternacht wieder für ein paar Stunden geschlossen wurden.

