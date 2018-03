FREITAG: BIG RED NIGHT- Junge wählen ROT!

Die sozialdemokratischen Jugendorganisationen laden zur "BIG RED NIGHT" - Gratis Eintritt in Wiener Clubs

Wien (OTS/SPW) - Am 27. September wird Wien rot erleuchtet -gemeinsam feiert die ganze Stadt die "BIG RED NIGHT 2013"! Die SPÖ Wien Jugend-SpitzenkandidatInnen Christoph Peschek, Marina Hanke und Marcus Gremel laden herzlich ein mitzufeiern und schenken den jungen Wienerinnen und Wienern den Eintrittspreis zu den besten Clubs der Stadt! SPÖ Wien-Jugendsprecher LAbg. Christoph Peschek: "Nur die SPÖ unterstützt und begleitet junge Menschen bei Job, Bildung und Freizeit!"****

Seit Wochen verteilen die ehrenamtlichen UnterstützerInnen schon die "I am R.E.D."-Freundschaftsbänder. Damit erwartet alle Wienerinnen und Wiener am Freitag freier Eintritt in ausgewählte Clubs. Ob Praterdome, U4 oder Charlie P's - die besten Clubs sind bei der BIG RED NIGHT mit dabei! Damit beweist die SPÖ, dass sie sich nicht nur am stärksten für bessere Ausbildungs- und Arbeitsplätze einsetzt, sondern junge Menschen auch in der Freizeit begleitet -beispielsweise bei der Änderung der Sperrstunde auf 06:00 Uhr oder der Einführung der Nacht-U-Bahn. Und außer Frage steht: "Nach der BIG RED NIGHT am Freitag, folgt der BIG RED DAY am Sonntag", betont SPÖ Wien-Jugendkoordinator Bernhard Häupl abschließend.

BIG RED NIGHT

mit SPÖ Wien-JugendkandidatInnen Marcus Gremel, Marina Hanke und Christoph Peschek

Wann: Freitag, 27. September, ab 22:00 Uhr

Wo: A-Dance Club, Charly P's, Chaya Fuera, Lutz Club, Platzhirsch, Praterdome, Pratersauna, Roxy Club, U4 Diskothek

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at