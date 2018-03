"Rush"-Premiere: ORF würdigt Niki Lauda

U. a. themenaffiner ORF-eins-Abend mit Doku "Das Duell", zudem zahlreiche Interviews und "Rush"-Berichte

Wien (OTS) - Nach Filmen wie "Apollo 13", "A Beautiful Mind" und "The Da Vinci Code" steht Oscar-Preisträger Ron Howard nun mit dem Motorsportdrama "Rush" in der Poleposition. Für den 30. September laden ORF, Constantin-Film, "Der Standard" und der.standard.at zur großen Österreich-Galapremiere des lang erwarteten Films um das legendäre Formel-1-Duell von Niki Lauda und seinem Konkurrenten James Hunt anno 1976 ein, am 3. Oktober startet der Film dann in den heimischen Kinos. Der ORF nimmt dies zum Anlass, Niki Lauda als Hauptfigur des Spielfilms zu würdigen.

"Rush"-Vollgas am 12. und 13. Oktober in ORF eins

Großes Highlights: die ORF/BBC-Doku "Das Duell", die am Samstag, dem 12. Oktober, um 22.00 Uhr in ORF eins den erbarmungslosen Kampf der beiden Grenzgänger nachzeichnet. Niki Lauda im Exklusivinterview und die damaligen Chefs von Ferrari und McLaren lassen die spektakuläre Rennsaison nochmals aufleben. Bisher unveröffentlichtes Archivmaterial sowie Statements von ORF-Legende Heinz Prüller und damaliger BBC-Kommentatoren machen diesen Film zu einem historischen Dokument. Davor und danach: Weitere schnelle Autos und rasante Storys: Den Anfang macht um 20.15 Uhr der kindgerechte Animationsfilm der Pixar-Studios, "Cars 2". "Lightning McQueen" und Co. rasen in der ORF-Premiere über die Fernsehbildschirme. Sebastian Vettel, dreifacher F1-Weltmeister, hat dem Rennwagen "Sebastian Schnell" seine Stimme eingehaucht. Im Actionfilm "Driven" geben um 22.50 Uhr in der ORF-Premiere Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue, Til Schweiger und Verona Feldbusch Gas.

Nach dem "Großen Preis von Japan" am 13. Oktober (ORF eins überträgt live ab 7.00 Uhr) zeigt ORF eins um 10.00 Uhr Niki Lauda und Hollywood-Regisseur Ron Howard im großen ORF-Sport-Interview "Niki Lauda - Formel-1-Legende und Kinoheld". Dieses bringt intime Geständnisse von Österreichs Dreifachweltmeister und überraschende Details über die Wien-Wurzeln des Oscar-preisgekrönten Regisseurs. Um 10.20 Uhr steht dann erneut die Doku "Das Duell" auf dem Programm.

Weitere "Rush"-Highlights im ORF

ORF SPORT + zeigt am Premierentag von "Rush", am Montag, dem 30. September, um 20.15 Uhr das einstündige Special "Niki Lauda -Interview Ron Howard und der Unfall vom Nürburgring". Dieses wirft einen Blick zurück auf die Formel-1-Saison 1976 mit dem Unfall von Niki Lauda am Nürburgring und seinem Comeback nur 42 Tage später beim Großen Preis von Italien. Teil des Specials sind ausführliche Interviews mit Niki Lauda und Regisseur Ron Howard. Ebenfalls am Premierentag (30. September) berichtet der "Kulturmontag" ausführlich über den Film und bringt ein Gespräch mit Niki Lauda, Daniel Brühl und Drehbuchautor Peter Morgan. "Wien heute" plant einen Live-Einstieg von der Premiere im Wiener Gartenbaukino. Auch die "ZiB"-Ausgaben und "heute"-Familie widmen sich dem Filmereignis. Von der Premiere berichten zudem am Dienstag, dem 1. Oktober, ausführlich die "Seitenblicke". An diesem Tag spricht zudem Niki Lauda im ausführlichen "Thema"-Interview (21.05 Uhr, ORF 2) über die Höhen und Tiefen in seinem Leben - von der Rennfahrerei über seine beiden Fluglinien bis hin zur lebensrettenden Nierenspende durch seine zweite Frau Birgit.

"Rush" im Radio

FM4-Filmredakteur Christian Fuchs hat mit Niki Lauda und dessen Darsteller Daniel Brühl ein Interview geführt, das am Dienstag, dem 1. Oktober, in FM4-"Connected" (15.00-19.00 Uhr) zu hören ist. Ö3-Reporter Christophe Kohl berichtet am 1. Oktober im "Ö3-Wecker" (5.00-9.00 Uhr) über die Highlights der "Rush"-Kinopremiere und in Ö1 ist "Rush" Thema in "Synchron - das Filmmagazin" am Donnerstag, dem 3. Oktober, ab 16.40 Uhr.

