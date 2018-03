Fraunhofer Austria Kaminabend: Industrie 4.0 - Das vernetzte Wertschöpfungssystem der Zukunft

Wien (OTS) - Nachdem die Industrie mechanisiert, elektrifiziert und digitalisiert wurde, soll sie nun intelligent werden. Industrie 4.0 stellt dabei den möglichen vierten Schritt der Industriellen Revolution dar, durch zielgerichtetes Zusammenwachsen modernster Informations- und Kommunikationstechnologien mit klassischen industriellen Prozessen. Im Rahmen des Kaminabends "Industrie 4.0 -Das vernetzte Wertschöpfungssystem der Zukunft" zeigte Fraunhofer Austria, gemeinsam mit den Unternehmen Trumpf Austria und der Siemens AG Österreich, konkrete Chancen, Herausforderungen und Beispiele auf.

Den Industriebetrieben stehen große Änderungen bevor - da sind sich die Experten einig. Denn die Produkte werden immer individueller, die Bandbreite größer und das Unternehmensumfeld insgesamt immer komplexer. Nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung und der Digitalisierung soll sich die Industrie nun zur Industrie 4.0 wandeln. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Während die Herstellungsprozesse heute zentral ausgerichtet sind - die Anweisungen werden also von der Unternehmensleitebene gegeben, sie kommen somit von 'oben' - soll in der Industrie 4.0 jedes Objekt (Maschine, Anlage, Werkstück und/oder Werkzeug) mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein. Im Alltag hieße das: Die Objekte tauschen gegenseitig Informationen aus, treffen ihre Entscheidungen und steuern sich selbst. In den neu entstehenden intelligenten Fabriken herrscht eine völlig neue Produktionslogik:

Die intelligenten Produkte sind eindeutig identifizierbar, jederzeit lokalisierbar und kennen ihre Historie, ihren aktuellen Zustand sowie alternative Wege zum Zielzustand. "Das Ziel ist es nachhaltige Wertschöpfungssysteme in Produktion und Logistik zu erzielen und die industrielle Produktion auch weiterhin wirtschaftlich in Europa zu gestalten", unterstreicht Prof. Dr. Wilfried Sihn, Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH, die Notwendigkeit. "Wie aktuell das Thema ist beweist die Tatsache, dass es nicht von der Wissenschaft sondern von den Unternehmen selbst getrieben wird."

Mensch steht weiter im Mittelpunkt bei Industrie 4.0.

Dabei handelt es sich bei dem Konzept der Industrie 4.0 nicht um eine menschenleere Fabrik. Nur wenn der Mensch im Fokus der Industrie 4.0 steht und in reale Abläufe aktiv und mit systemseitiger Unterstützung eingreifen kann, entsteht ein wirklicher Mehrwert. Das Arbeitssystem des Menschen wird jedoch durch den Zusammenschluss der virtuellen und realen Welt stark verändert. Das Potenzial von Industrie 4.0 ist immens: Die Smart Factory kann individuelle Kundenwünsche berücksichtigen und selbst Einzelstücke - Losgröße 1 -rentabel produzieren. Geschäfts- und Engineering-Prozesse sind dynamisch gestaltbar - das heißt, die Mitarbeiter können die Produktion kurzfristig verändern und flexibel auf Störungen und Ausfälle reagieren, zum Beispiel auf Engpässe bei Zulieferern. "Deshalb ist es unerlässlich, die Menschen in dieses System einzubetten", fordert Sihn.

Praxisbeispiele aus Industrie belegen Nutzen und Wichtigkeit von Industrie 4.0

Beim Fraunhofer Austria Kaminabend wurden, gemeinsam mit den Unternehmen Trumpf Austria und der Siemens AG Österreich, Ansätze, Möglichkeiten und "Best-Practices" der industriellen Anwendung präsentiert. Diese verdeutlichten, dass das Konzept Industrie 4.0 in der industriellen Anwendung zu gänzlich neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten und Geschäftsmodellen führen kann. Für Dipl.-Ing. Dr. Kurt Hofstädter, Head of Sector Industry CEE bei Siemens Österreich, ist Industrie 4.0. für die Zukunft der Produktion unverzichtbar: "Kürzere Time-to-Market, höhere Flexibilität und geringere Komplexität bestimmen die zukünftigen Produktentwicklungs-und Produktionsprozesse. Außerdem nimmt die Bedeutung der Menschen zu. Denn es wird immer den Menschen brauchen, der das Produkt designt, den Markt kennt und die Regeln festlegt."

Ähnlich sieht das Dipl.-Ing. Armin Rau, Geschäftsführer bei Trumpf Austria: "Wir nutzen diese Chancen für eine frühzeitige technologische Profilierung, denn die Auseinandersetzung mit Industrie 4.0 fordert und fördert eine bewusstere Positionierung unserer eigenen langfristigen Entwicklungsaktivitäten. Außerdem schaffen wir dadurch einen signifikanten Mehrwert für unsere Kunden." Unter anderem mit dem Geschäftsmodell des Telepresence Portal. Dabei werden die Maschinen und Technologien über die etablierte IT-Infrastruktur mit den einzelnen Unternehmensbereichen verbunden, wodurch der Kundenservicegrad deutlich erhöht werden kann. Oder die TruTops Fab, welche einen zeitlich und räumlich unbegrenzten Überblick auf aktuelle Maschinenzustände, den Status von Produktionsaufträgen und Anpassung von Auftragsreihenfolgen oder Stückzahlen ermöglicht, beispielsweise mit einer spezifischen App auf mobilen Endgeräten.

Kurzinformation zur Fraunhofer Austria Research GmbH:

Die Fraunhofer Austria Research GmbH wurde Ende 2008 als erste europäische Tochtergesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft gegründet. In den beiden Geschäftsbereichen "Produktions- und Logistikmanagement" in Wien und "Visual Computing" in Graz arbeiten ca. 45 Forscherinnen und Forscher an anwendungsorientierten Lösungen zum Nutzen der Wirtschaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Einrichtungen.

Weitere Informationen: www.fraunhofer.at

