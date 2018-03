FPÖ-Leyroutz: 10 Mio. Euro zu Seenkauf von Landesholding zum Schaden des Zukunftsfonds freigegeben!

Klagenfurt (OTS) - "Verärgert" zeigt sich heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, darüber, dass man die FPÖ-Forderungen, nach einem Zahlungsstopp der Rate von 10 Millionen Euro an die ehemalige ÖGB-Bank Bawag bis zur Klärung der Seenkauf-Causa ignoriert hat und in der gestrigen Aufsichtsratssitzung der Landesholding eine weitere Auszahlung an die Bawag aus dem Zukunftsfonds beschlossen wurde. "Die Vertreter der neuen Regierungskoalition im Aufsichtsrat der Landesholding haben sich somit der Vertuschungsstrategie der SPÖ zum Schaden des Landes gebeugt", so Leyroutz.

Es liege auf der Hand, dass Aufsichtsratsvorsitzender Isep, der übrigens auch den Seenankauf im Beirat des Zukunftsfonds im Jahr 2008 beschlossen hat, durch die Freigabe der Gelder sowohl Gabriele Schaunig als auch Reinhart Rohr schützen will. Leyroutz erinnert daran, dass die Vorstände der Landesholding bereits im Jänner 2010 eine Rückabwicklung des Seenkaufes andiskutierten, da der Buchwert der Liegenschaften auf weniger als die Hälfte abgewertet werden musste. Der damalige Holding-Aufsichtsrat und SPÖ-Klubobmann Reinhart Rohr hat diese Rückabwicklung bereits damals verhindert. "Diese Strategie wird nun durch das rote Vertuschungsnetzwerk offensichtlich ohne Rücksicht auf Verluste weiter verfolgt und Gelder des Zukunftsfonds werden somit weiter für das finanzielle Fiasko missbraucht", ist Leyroutz empört.

Der freiheitliche Klubobmann wertet diese Vorgangsweise auch als Versuch, eine Rückabwicklung des Seen-Kaufes zu verhindern. "Nachdem wir eine Rückabwicklung massiv einfordern, scheinen bei der SPÖ Kärnten die Alarmglocken zu läuten", so Leyroutz, der die Zinsen des Zukunftsfonds in Zukunftsprojekte sowie in Arbeitsplätze investieren will. (Schluss)

