Rauch: Eine Stimme für Faymann ist eine Stimme für neue Steuern

Entscheidend ist, wer an der Spitze Österreichs steht – Studie zeigt: ÖVP hat 61 Prozent ihrer Versprechen umgesetzt - ÖVP für Steuerbremse, Schuldenbremse und Gebührenbremse

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) "Eine Stimme für die SPÖ ist eine Stimme für neue Steuern und weitere fünf Jahre Werner 'mutlos' Faymann!", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest. Fakt ist:

Die faulen SPÖ-Wahlzuckerln führen nach dem Wahltag zu einem neuen Sparpaket, neuen Steuern und höherer Arbeitslosigkeit. "Die ÖVP ist die einzige Partei, die wirtschaften kann. Wir sind es, die verstehen, dass man Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht auseinanderdividieren darf", so Rauch, und weiter: "Die SPÖ-Belastungsideen beinhalten keine Vorschläge, um unseren Wirtschaftsstandort zu verbessern, keinen einzigen Vorschlag für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und keine einzige Maßnahme für eine Reduzierung der Staatsausgaben." ****

Wie eine aktuelle Studie der Universität Wien belegt, hat die ÖVP in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 61 Prozent ihrer Versprechen auch in die Tat umgesetzt. So wurde die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern durch die ÖVP erfolgreich verhindert. Die SPÖ hat hingegen nur 55 Prozent ihrer Wahlversprechen eingelöst. Rauch betont: "Die ÖVP will einen neuen Aufbruch. Die Österreicher brauchen einen Partner, der Respekt vor ihren Leistungen hat und einen Partner, der für Entlastungen sorgt. Es braucht Energie und Mut zu Reformen in der Verwaltung, nicht Energie beim Drehen an der Steuerschraube. Neue Steuern schaffen keine neuen Arbeitsplätze, sondern gefährden sogar künftige Pensionen."

"Es ist nicht egal, ob der Kanzler wieder Faymann heißt, dem außer neuen Steuern nichts einfällt. Oder ob unser nächster Bundeskanzler Michael Spindelegger heißt, dem Österreichs Zukunft ein echtes Anliegen ist – und er hält, was er verspricht. Ein Kanzler Spindelegger, der für die Menschen in diesem Land arbeitet und Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht gegeneinander ausspielt!" Rauch abschließend: "Faymann hatte seine Chance, er hat nichts daraus gemacht. Nun ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze dieses Landes. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger!"

