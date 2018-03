ÖVP Hueter: Kärntner U-Ausschuss zu Seenankauf verkommt

Effiziente Aufklärung wird bei Justiz hängen bleiben müssen. Rechtsbeistand Pacheiner soll Vorwürfe gegen SPÖ-Schaunig strafrechtlich prüfen

Klagenfurt (OTS) - "Die gestrige Sitzung des U-Ausschusses zeigte wieder, dass aufgrund mangelndem Respekts gegenüber dem Landtag die wirkliche Aufklärung, was bei diesem Seenankauf bei Rot und Blau im Hintergrund gelaufen ist, bei der Justiz verbleiben wird müssen", erklärt heute ÖVP-Clubobmann Hueter und fragt sich, ob sich einige der bisher vernommenen Zeugen auch vor Gericht so verhalten würden. "Die Frage der politischen Verantwortung ist ohnehin für Jedermann nachvollziehbar", so Hueter weiter. Trotzdem sei etwaigen Falschaussagen nachzugehen. "Das ist jedoch Aufgabe der Justiz, wenn alle Zeugen befragt sind und alles am Tisch liegt", sagt Hueter.

Der freiheitliche Wahlkampf-Antrag auf Einbringung einer Strafanzeige gegen SPÖ Schaunig wegen einer möglichen Falschaussage und der vom SPÖ-Klubobmann gestern dazu konstruierte Vertagungsantrag auf die Zeit nach der Wahl ergeben für VP-Malle inzwischen einen ganz klaren Auftrag: "Der dem U-Ausschuss zur Seite stehende Rechtsbeistand, Staatsanwalt Dr. Pacheiner, soll bis zur nächsten Sitzung eine strafrechtliche Prüfung der im Raum stehenden Vorwürfe gegen Schaunig vornehmen! Nur so kann über weitere Schritte sachlich debattiert werden."

Außerdem sei es FPÖ-Leyroutz unbenommen, als selbsternannter Aufklärer auch selbst eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. "Der Wähler hat am 3. März ein Vertuschungs-System abgewählt. Die Koalitionsparteien haben zu Transparenz und Aufklärung zu stehen. Die ÖVP lebt das auch und wird den eingeschlagenen Weg nicht verlassen!", weist Hueter hin.

Den gestrigen Ausführungen von Gutachterin Prof. Funk zufolge, haben die Gutachter anscheinend für Wenig Viel erhalten. So hat Funk laut eigenen Angaben im Jahr 2006 für Bewertungsgutachten dieser Seenliegenschaften rund 7.500 Euro Honorar von ÖGB und BAWAG erhalten. "Die "Kärntner Lösung" für "dünne" Gutachten schlug sich mit rund 150.000 Euro zu Buche", resümiert VP-Malle und zeigt auf, wie in diesem Land mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wurde.

"Inszinierungen, widersprüchliche und ahnungslose Zeugen lassen diesen U-Ausschuss wieder zu einem zahnlosen Tiger verkommen", schließt VP-Hueter.

