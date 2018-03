Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis 2013 an Alejandro del Valle-Lattanzio von Wiener Musikuniversität

10.000 Euro-Nachwuchs-Förderung mit Unterstützung der Oesterreichischen Nationalbank zum dritten Mal vergeben

Wien (OTS) - Sieger des Ö1 Talentebörse-Kompositionspreises 2013 ist Alejandro del Valle-Lattanzio von der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Der junge Künstler, geboren 1986 in Bogotá, studiert elektroakustische Komposition bei Karlheinz Essl. Die mit 10.000 Euro dotierte Nachwuchs-Förderung wird gemeinsam mit der Oesterreichischen Nationalbank und dem Wiener Musikverlag "Universal Edition" vergeben. Der in dieser Form einzigartige Ö1 Preis wurde heuer zum dritten Mal ausgeschrieben und wendet sich an Komposition-Studierende der fünf österreichischen Musik-Universitäten in Wien, Linz, Salzburg und Graz.

Alejandro del Valle-Lattanzio konnte bereits mehrere internationale Kompositionspreise gewinnen. Seit 2007 lebt der gebürtige Kolumbianer in Wien, studiert hier auch noch Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. In der Begründung der Fachjury, die am 25. September 2013 im ORF-RadioKulturhaus tagte, heißt es: "Die Jury schätzt die betont eigenständige, um nicht zu sagen eigenwillige Musiksprache. Phantasievolle Erfindung ungewöhnlicher Klangfarben prägen seine Stücke. In seinem kreativen Umgang mit unüblichen Klangerzeugern und dem gelegentlichen Einsatz von Videomaterial zeigt sich möglicherweise auch seine Doppelbegabung als Student sowohl der Komposition als auch der Bildenden Kunst. Auch sein soziales Engagement im Umgang mit seiner Kunst beeindruckt. Musikalisch gesehen fasziniert die Verbindung lateinamerikanischer Klänge und Einflüsse mit reflektiven Praktiken der europäischen Moderne. Er versteht es, mit diesen Mitteln Geschichten zu erzählen, die über den raffinierten Umgang mit dem Material hinausgehen."

Der Ö1-Preis stellt einen Kompositionsauftrag für ein kammermusikalisches Werk in der Länge von 15 bis max. 30 Minuten dar, das auch elektronische Musik einschließen und bis zu fünf Instrumente umfassen kann. Die Uraufführung des neuen Werks ist für Herbst 2014 angesetzt. Als Besonderheit muss die Komposition eines der Streichinstrumente aus den Gruppen Violine, Bratsche oder Cello beinhalten. Denn die OeNB stellt aus ihrer europaweit einzigartigen Sammlung kostbarer alter Instrumente eines davon für die Uraufführung zur Verfügung.

Die Ö1 Talentebörse ist ein Kunstförderprojekt von Radio Ö1. Neben dem Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst stellt der Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis eine wichtige Weiterentwicklung auf dem Gebiet der nachhaltigen Förderung junger Künstlerinnen und Künstler dar. Die Ö1-Reihe "Zeit-Ton" widmet dem Sieger Alejandro del Valle-Lattanzio am 9. Oktober 2013 um 23.03 Uhr ein Porträt, die weiteren Finalist/innen werden in den darauffolgenden Sendungen vorgestellt. Alle Details zum Ö1 Talentestipendium sind abrufbar unter http://oe1.orf.at/talenteboerse.

