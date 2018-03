BMUKK schreibt DramatikerInnenstipendien 2014 aus

Wien (OTS/BMUKK) - Zur Förderung österreichischer Theaterautorinnen und Theaterautoren hat die Literaturabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zehn DramatikerInnenstipendien bereitgestellt. Bewerbungen können von Autorinnen und Autoren eingebracht werden, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder ihren ständigen Wohnsitz in Österreich haben.

Die Laufzeit der Stipendien beträgt sechs Monate, beginnend mit 1. Juli 2014. Sie sind mit je 6.600 Euro dotiert. Die Auszahlung erfolgt in sechs Monatsraten zu je 1.100 Euro.

Gelangt das Werk, dessen Fertigstellung mit einem Dramatikerstipendium finanziert wurde, an einer österreichischen Bühne zur Aufführung, wird der Autorin/dem Autor eine Tantiemenausfallshaftung von maximal 2.200 Euro bei einer Aufführung an einer mittleren und großen Bühne bzw. von maximal 1.100 Euro bei einer Aufführung an einer Kleinbühne zuerkannt.

Die Bewerbungen müssen folgende Unterlagen enthalten:

(x) Ausgefülltes Förderungsformular, das über die Homepage des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, www.bmukk.gv.at, ausgedruckt werden kann

(x) Lebenslauf

(x) Liste des bisherigen literarischen Schaffens

(x) Exposé des Theaterstücks sowie Arbeitsproben aus dem Projekt im Ausmaß von 20 Seiten

Es können ausschließlich in Arbeit befindliche Projekte gefördert werden.

Die schriftlichen Bewerbungen sind in vierfacher Ausfertigung bis spätestens 31. März 2014 an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abteilung V/5, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, zu richten.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Mag. Raimund Lang

Pressesprecher

Tel.: +43 1 53120 5030

raimund.lang @ bmukk.gv.at

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/index.xml