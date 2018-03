goldgas punktet mit Versorgungssicherheit

Österreichischer Gasversorger ist bestens für den Winter gerüstet

Wien (OTS) - "goldgas ist eine sichere Wahl und punktet mit einer zuverlässigen Gasversorgung. Wir sind bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet", sagt Mag. Georg Heinz, Chief Operating Officer bei der goldgas GmbH angesichts der im Oktober beginnenden Heizperiode.

"Wir beziehen unser Erdgas von einer Vielzahl an Partnern aus Österreich, Deutschland und Italien. Außerdem gehören wir seit Frühjahr dieses Jahres zur deutschen VNG-Gruppe, die uns als anerkannter und verlässlicher Partner im Markt unterstützt", erklärt Heinz weiter.

VNG ist eines der größten Erdgasunternehmen in Europa. Es ist entlang der Erdgas-Wertschöpfungskette von der Quelle bis zum Endverbraucher bestens aufgestellt. VNG kauft ihr Erdgas unter anderem in Russland und Norwegen und handelt an den liquiden europäischen Großhandelsmärkten. Außerdem speichert VNG einen großen Teil ihres Erdgas in den Untergrundspeichern der Tochtergesellschaft VNG Gasspeicher GmbH ein. Diese verfügt über Speicherkapazitäten in Höhe von circa 2,6 Milliarden Kubikmetern.

"Mit VNG haben wir einen Erdgasspezialisten an unserer Seite, der ein absoluter Garant für Versorgungssicherheit ist", macht Heinz deutlich.

"Wir freuen uns auf eine Heizperiode, in der wir noch mehr Kunden von unserer verlässlichen Erdgasversorgung und den günstigeren Preisen überzeugen können. Wir haben Lust auf mehr", ergänzt goldgas-Geschäftsführer André Burkhardt.

Über die goldgas GmbH:

Der private Energieversorger goldgas ist im August 2011 als Pionier in den österreichischen Markt eingetreten. Mittlerweile beliefert das er über 15.000 Kunden mit Erdgas. Das Unternehmen punktet durch eine schlanke Organisation, eine effiziente Kostenstruktur und einen cleveren Gaseinkauf. Dadurch können Preisvorteile geschaffen werden, die goldgas direkt an seine Kunden weitergibt. goldgas macht die sichere, kostengünstige Gasversorgung so einfach wie möglich. Im Mittelpunkt des Servicegedankens stehen neben dem Preis auch der einfache Wechsel, eine unkomplizierte, verbraucherfreundliche Tarifgestaltung und ein kostenloser Telefonservice.

Wechsel zu goldgas: Einfach und schnell

Kunden können direkt über www.goldgas.at zu goldgas wechseln. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann per e-Mail, Post oder mittels Fax an goldgas retourniert werden, das Unternehmen erledigt alle weiteren Formalitäten (Einreichung zum Wechsel, Kündigung beim alten Anbieter, etc.) für den Kunden. Ein Wechsel ist daher rasch und unkompliziert möglich. Zukünftig wird der Online-Wechsel dieses Prozedere zusätzlich vereinfachen.

