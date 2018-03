Jungwähler: Grüne auf Platz 1, FPÖ und ÖVP verlieren deutlich

Vorwahlbefragung des Instituts für Jugendkulturforschung: Grüne bei österreichischen Jungwählern deutlich auf Platz 1. FPÖ stürzt ab, 14 Prozent wählen ungültig

Wien (OTS) - Die Grünen liegen in der Gunst österreichischer Jungwähler an erster Stelle. 19 Prozent von ihnen geben an, bei den kommenden Nationalratswahlen Grün wählen zu wollen. Die SPÖ folgt mit einer Zustimmung von 14 Prozent auf Platz 2, die FPÖ folgt mit 9 Prozent auf dem dritten Platz. Dies ergab eine vom Institut für Jugendkulturforschung durchgeführte repräsentative Umfrage unter 500 österreichischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 29 Jahren. Neos (5 Prozent), ÖVP, Piraten und das Team Stronach (jeweils 4 Prozent) liefern sich in dieser Wählergruppe wenige Tage vor der Nationalratswahl ein Kopf-an-Kopfrennen.

Vor allem die FPÖ hat im Vergleich zum vergangenen Sommer an Zustimmung in der jungen Altersgruppe verloren. Gaben im Juni 2012 im Rahmen der Sonntagsfrage noch rund 15 Prozent an, die FPÖ wählen zu wollen, liegen diese inzwischen nur noch bei 9 Prozent. "Für die jungen Protestwähler gibt es inzwischen genug Alternativen, das bekommt die FPÖ zu spüren." so Studienleiter Philipp Ikrath. Die Piraten haben in diesem Zeitraum ihren Stimmenanteil von 12 Prozent auf 4 Prozent um zwei Drittel reduziert. Die ÖVP, die im Sommer 2012 noch bei 10 Prozent lag, hat ihren Stimmenanteil in der Jugend halbiert. Grüne und SPÖ hingegen können sich über Zugewinne freuen. Die Grünen verbesserten sich von 15 Prozent auf 19 Prozent, die SPÖ von 9 Prozent auf 14 Prozent.

Besonders hoch ist zur Nationalratswahl 2013 der Anteil der jungen Weißwähler. 14 Prozent der österreichischen 16- bis 29-jährigen ziehen dies inzwischen in Erwägung, 6 Prozent denken darüber nach, gar nicht zur Wahl zu gehen. Ikrath: "Der Frust über die Politik ist auf einem neuen Höchststand angekommen. Viele Jugendliche haben den Eindruck, dass sich im Wahlkampf gar niemand mehr für sie interessiert. Während überall über Pensionen geredet wird, fristen jugendpolitische Themen ein Nischendasein."

