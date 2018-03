Bienen starten Crowdfunding

Wien (OTS) - Besondere Situationen bedürfen besonderer Lösungen. Das Bienensterben kann als eine sehr ernstzunehmende Situation gewertet werden, denn über ein Drittel der weltweiten Nahrungsproduktion hängt von den unscheinbaren Tierchen ab. Bienen sterben heutzutage nicht nur an Krankheiten oder in Folge zu lange Winter und der Aussaat von mit Neonikotinoiden gebeiztem Saatgut. Unsere Honigbiene stirbt sogar im Sommer und in Blütezeiten. Die Ursache dafür: das verschwindend geringe Nahrungsangebot. Statt Wiesen mit Blütenvielfalt findet sie immer häufiger nur noch Monokulturen und Zierrasen. Der Tod für die Honigbiene.

Ein gemeinnütziger Verein nennt sich "Der Bienenschutzgarten" und setzt sich tatkräftig für den Erhalt der kleinen Lebewesen ein. Mit einer "Crowdfinanzierung" soll der Menschenschwarm nun dem Bienenschwarm unter die Flügel greifen. Auf der Crowdfunding-Plattform startnext.at. konnten in kürzester Zeit über 100 Fans gewonnen werden, um jetzt in die Finanzierungsphase zu starten. Klar definiertes Ziel ist es, österreichweit Schutzlandschaften mit einem ausreichenden Nahrungsangebot für Bienen zu schaffen.

"Wenn die Bienen aussterben, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben, warnte bereits Albert Einstein", so der Vereinsobmann Anton Erlacher und untermauert die These auf der Projekt-Seite startnext.at/bienenschutzgarten mit erschreckenden Tatsachen. "Mit unserer Crowdfunding-Kampagne wollen wir den Menschen bewusst machen, dass Jahr für Jahr immer weniger Bienen auf unseren Wiesen ihre Arbeit verrichten, und konkret die Möglichkeit bieten, sofort etwas dagegen zu tun."

Blühende Wiesen für 10 Euro

Alle Unterstützer auf startnext.at erhalten je nach gewähltem Betrag unterschiedlichste Dankeschöns. Von Bienenweidesamen, Kastaniencremehonig, über Bienen-Patenschaften bis hin zum eigenen Namensschild im zukünftigen, zentralen Schutzgarten im Salzkammergut.

Bienenleben statt Bienensterben

Ab einem Betrag von 5 Euro kann man den Bienenschutzgarten in seiner gemeinnützigen Arbeit zum Wohle der Bienen unterstützen. Mit eigenen Bienenweidesamen kann jeder bei sich zuhause Blumenwiesen schaffen und so mithelfen, dass auch unsere Nachkommen die Bienen noch in Natura erleben können.

Wer mitmachen und den Bienenschutzgarten unterstützen möchte, kann sich auf www.startnext.de/bienenschutzgarten kostenlos anmelden und dort direkt seinen Beitrag und das entsprechende Dankeschön buchen. Vereinsinformationen online unter www.bienenschutzgarten.at.

Rückfragen & Kontakt:

BIENENSCHUTZGARTEN

Lena Erlacher

E-Mail: info @ bienenschutzgarten.at

Tel.: +43 (0) 3462 34 686