"Kleine Zeitung" Kommentar: "Geheimniskrämerei oder totale Transparenz" (Von Thomas Götz)

Ausgabe vom 25.09.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Was gibt es Persönlicheres, als das Versagen des eigenen Körpers? Wen außer mir, meiner Familie, dem Arbeitgeber und eventuell noch der Krankenversicherung geht meine Krankheit etwas an? Niemanden.

Für Politiker gilt dieser Privatheitsvorbehalt nicht. Nicht in Demokratien. Schon deshalb nicht, weil in Demokratien die Wähler als Arbeitgeber gelten. Sowjetische Gerontokraten dachten nicht daran, ihren wahren Zustand publik zu machen. Trauermusik im Staatsfunk ließ den ahnungslosen Untertan wissen, dass wieder einer aus der Führungsriege überraschend aus dem blühenden Leben gerissen worden war.

Auch in Österreich ist der Hang zu übertriebener Transparenz nicht zu beobachten. Alois Mock war zwar schon während der EU-Beitrittsverhandlungen für alle sichtbar ein schwer kranker Außenminister. Was ihm fehlte, musste der mitfühlende oder nur neugierige Beobachter erraten. Auch Bundespräsident Thomas Klestil geizte mit Informationen über die rätselhafte Krankheit, der er nach so langem Leiden erliegen sollte. Julius Raab ließ sich als schwer kranker Mann noch überreden, den aussichtslosen Kampf gegen den amtierenden Bundespräsidenten Adolf Schärf aufzunehmen.

Barbara Prammer wählt einen anderen Weg. Gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt trat sie vor die Presse und erklärte ihren Zustand. "Ja, ich habe Krebs", sagte sie schnörkellos und offen. Einzig die Art des Krebsleidens, das im AKH behandelt wird, verschwieg sie. Das sei Privatsache und gehe niemanden etwas an.

Damit wählte die besonnene Oberösterreicherin den schmalen Grat zwischen Geheimniskrämerei und totaler Transparenz. Das Erste kann sich eine hochrangige Politikerin wie sie nicht mehr leisten, das Zweite würde nur Voyeure befriedigen und ist daher unnötig.

Noch einen ausdrücklich erwünschten Nebeneffekt hat die Offenlegung Prammers. Sie wolle anderen Krebspatienten erleichtern, über ihr Schicksal zu reden. Anscheinend hindert viele Menschen nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu, von lebensbedrohenden Krankheiten zu reden. Das erschwert die Therapie und fügt der zehrenden Krankheit noch die Last der psychischen Isolation hinzu. Öffentliches Sprechen über Krebs kann helfen, solche Schwellenängste zu mildern.

Barbara Prammer wird weiter arbeiten und wieder kandidieren. Auch das ist ein ermutigendes Zeichen für viele Menschen: Mit Krebs ist das aktive Leben nicht zu Ende. Dafür werden ihr viele Patienten danken. ****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at