WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Nebelgranaten und der Fall Telekom - von Oliver Jaindl

Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass Beschuldigte "redseliger" werden

Wien (OTS) - Bekanntlich ist ja das Wiener Parkett sehr glatt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass im Fall Telekom (TA) Aussagen nicht widersprüchlicher sein könnten. Egal, bei welchem Faktenkreis: Einer erzählt immer eine andere Geschichte; Peter Hochegger belastet wieder andere oder Gernot Schieszler kann sich wieder an nichts erinnern - obwohl man das von ihm als Kronzeugen erwarten würde. Mittlerweile lassen gelenkt erscheinende oder gegensätzliche Aussagen gepaart mit Nichtwissen oder dem beliebten "Sich-nicht-erinnern-Können" den Fall derart komplex erscheinen wie die Handlung einer Telenovela nach der 1487-ten Folge.

Und so kommt es, dass man manches wohl nie ganz aufklären wird können und vieles Spekulationen überlassen bleibt. Zum Beispiel: Man könnte darüber nachdenken, ob sich nicht Karl-Heinz Grasser (siehe S. 2) die der TA verrechneten Gutachten für seine politische Karriere anfertigen hat lassen. Plausibel wäre es, ein Tatsachensubstrat gibt es - soweit ersichtlich - dafür derzeit nicht. Schon diese hypothetische (und freilich erfundene) Beispielfalllösung zeigt, dass Spekulationen und handfeste, zu Verurteilungen führende Fakten zwei Paar Schuhe sind. Somit erreicht der Fall Telekom in manchen Teilcausen mangels Sachbeweisen das Stadium der Unermittelbarkeit, weil sich Straftaten ab einem gewissen Punkt nur mehr nachweisen lassen, wenn ein Beschuldigter etwas zugibt. Wie sollte man schon beweisen, was genau vor Jahren im Fabios wegen Hubert Gorbachs Mitarbeiterin wann und von wem wie genau gesagt wurde?

Die Lösung - das betrifft alle komplexeren Wirtschaftsfälle - kann nur darin liegen, dass die Justiz vom Gesetzgeber Möglichkeiten erhält, bei besonderer Mitwirkung an der Aufklärung der Straftat mit alternativen, als milder empfundenen Sanktionen zu reagieren, um die Redseligkeit der Beschuldigten zu steigern. Denn in komplexen Fällen droht, dass sie sich über Jahre ziehen und dann erst nichts herauskommt. Daher: Besser milder bestrafen und dafür wissen, was wirklich gelaufen ist, statt über Jahre mit Beschuldigten Katz und Maus spielen. Wie der Fall Karl Petrikovics zeigt, könnten sich dann Beschuldigte und Republik teure (Gutachter)-Kosten sparen. Die Spezial- und Generalprävention ist ohnehin schon durch die (ausbaufähige) Publizität der Verfahren gewährleistet.

