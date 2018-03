Mitterlehner: Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken

Familienminister zur market-Umfrage: Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen schreitet voran - Aufstockung der Mittel vereinbart

Wien (OTS/BMWFJ) - "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein wesentliches Anliegen. Daher haben wir durch die Bundesförderung in den vergangenen fünf Jahren mehr als 31.000 neue Betreuungsplätze in Kindergärten und Kinderkrippen geschaffen", sagt Familienminister Reinhold Mitterlehner. "Mit der vereinbarten Aufstockung der Förderung auf jährlich 100 Millionen Euro werden in allen Bundesländern bedarfsgerecht weitere Betreuungsplätze geschaffen und es werden zudem auch die Öffnungszeiten ausgedehnt. Damit schaffen wir für die Eltern auch mit kleinen Kindern die Wahlfreiheit arbeiten zu gehen, wann sie es für richtig halten."

"Wir wollen Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas machen. Daher nehmen wir unsere Verantwortung wahr und fördern trotz Zuständigkeit der Bundesländer die Schaffung von neuen Angeboten für die Betreuung in Kindergärten und Kinderkrippen, sowie durch Tageseltern. Zusätzlich zu besseren Sachleistungen bieten wir den Familien auch mehr finanzielle Unterstützung, indem wir die Familienbeihilfe modernisieren und uns für einen steuerlichen Freibetrag von 7.000 Euro pro Kind einsetzen. Die Frage, ob jemand Kinder haben will, soll keine Frage des Geldes oder der Betreuungsangebote sein, sondern allein von der persönlichen Entscheidung abhängen. Wir wollen und brauchen Kinder, denn Kinder halten Österreich jung", so Mitterlehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at