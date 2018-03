BZÖ-Bucher präsentierte Kernelemente des BZÖ-Gesundheitsprogramms

BZÖ-Chef fordert die Einführung eines Gesundheitsbonus

Klagenfurt (OTS) - Gemeinsam mit zwei ausgewiesenen Kapazitäten aus dem medizinischen Bereich - nämlich Dr. Thomas Publig und Dr. Gerfried Lexer - präsentierte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher in einer Pressekonferenz wesentliche gesundheitspolitische Maßnahmen für Österreich, die zugleich Kernelemente des BZÖ-Gesundheitsprogrammes sind. "Eine einheitliche Struktur der Sozialversicherungsanstalten ist Gebot der Stunde. Wir waren bei den Ersten, die die Zusammenlegung dieser gefordert haben", so Bucher weiter.

"Auch die Bürokratie muss weitgehend eingedämmt werden, zu viel Steuergeld versickert in der Verwaltung, zudem braucht es einheitliche Leistungskataloge. Das führt zu mehr Fairness und vor allem zu Kosteneinsparungen", führte Bucher aus.

Als zweiten Schwerpunkt des Gesundheitsprogramms forderte der BZÖ-Chef die Einführung eines Gesundheitsbonus: "In Prävention zu investieren, ist allemal besser - und dies sowohl aus Sicht des Patienten, als auch aus Sicht der Kosten. Wir wollen daher einen Gesundheitsbonus für all jene haben, die regelmäßig in Absprache mit ihrem Vertrauensarzt - ähnlich wie der Mutter-Kind-Pass - vorsorgen. Dieser Arzt legt als Gesundheitscoach für den jeweiligen Patienten Gesundheitsziele fest. Wenn sich der Patient an diese Ziele hält, soll er eine Bonifikation von 25 Euro im Monat bekommen. Damit hat man drei Fliegen mit einem Schlag. Der Patient würde früher wissen, wo gesundheitliche Defizite bestehen, er würde sich Geld ersparen und das gesamte System würde verbilligt werden. Es muss einfach mehr in Prävention als in spätere Behandlung investiert werden", erklärte Bucher.

Der BZÖ-Kandidat, Dr. Thomas Publig, Mitglied des Kabeg-Aufsichtsrates, forderte eine Neudefinition, was Aufgabe eines Mediziners ist. "Was muss er tun, was soll er tun", sagte Publig, der dies auch für das Pflegepersonal einforderte. "Es muss geklärt werden, welches Personal zusätzlich benötigt wird. Es bleibt nämlich zu wenig Zeit für die Patienten, für Bürokratiearbeit sollen Sekretärinnen bzw. anderes Hilfspersonal eingesetzt werden", forderte Publig.

Dr. Gerfried Lexer, er entstammt einer der bekanntestes Ärztefamilien unseres Landes: "Das System am Land krankt. Tatsache ist, dass wir den typischen Gemeindearzt nicht mehr haben, zudem müssen Jungärzte in Spitälern mit immer mehr Bürokratie kämpfen. Mit Linz braucht es keine vierte Medizinuniversität. Wir müssen nur den Zugang für Studenten ändern, um ein Auskommen zu haben", so Lexer, der mit einem Vorschlag in seinem Spezialgebiet aufhorchen lässt: "In der Vorsorge des Dickdarmkarzinoms, an dem in Österreich alleine 2500 Patienten sterben und dies bei 4500 Neuerkrankungen im Jahr, könnten wir durch einen einfachen Stuhltest ab dem 40. Lebensjahr die Sterbequote um rund die Hälfte reduzieren. Die Behandlung des Karzinoms kostet im Durchschnitt 100.000 Euro, ein Stuhltest um 25 Euro könnte Risikopatienten filtern."

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Kärnten/Pressestelle