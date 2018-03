NachhaltigeImmobilien.at: Neuer Blog im Hause Bohmann

Österreichs Bau- und Immobilienbranche bloggt seit dem heurigen Sommer zu den Erfolgsfaktoren lebenszyklusorientierter Hochbauprojekte

Wien (OTS) - Wer ein Gebäude nachhaltig bauen und betreiben will, muss bei den Prozessen beginnen. So der Tenor der IG Lebenszyklus Hochbau, Österreichs Plattform für lebenszyklusorientierte Hochbauprojekte. Gemeinsam mit dem im Verlagshaus Bohmann erscheinenden Architekturjournal wettbewerbe hat der Verein jetzt einen Blog initiiert, auf dem in Zukunft reger Austausch zwischen Bauherren und Experten der Bau- und Immobilienbranche zu Themen wie Lebenszyklus-Orientierung, Prozess-Innovation und nachhaltiger Bewirtschaftung bei Hochbauprojekten stattfinden soll.

"Was ein Bauherr berücksichtigen sollte, um ein lebenszyklusorientiertes Gebäude zu planen, zu errichten und zu betreiben, zeigen wir erstmals quer über alle Phasen und Aufgabenbereiche hinweg im ersten Leitfaden der IG Lebenszyklus Hochbau. Dieser wird im November im Rahmen des großen Herbstkongresses in Wien präsentiert. Der Blog soll dazu beitragen, die Erfolgsfaktoren für lebenszyklusorientierte Hochbauprojekte mit österreichischen Bauherren zu diskutieren", erklärt Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer bei DELTA und Vorstand der IG Lebenszyklus Hochbau.

Insbesondere in der Kategorie "Bauherr" sollen jene Bereiche, die für öffentliche wie private Bauherren relevant sind, abgehandelt werden. Gebloggt wird weiters in den Kategorien Planung, Errichtung, Betrieb und Finanzierung sowie Umbau und Rückbau.

Weitere Informationen unter:

www.nachhaltigeimmobilien.at

www.ig-lebenszyklus.at

www.wettbewerbe.cc

Rückfragen & Kontakt:

Roland Kanfer

Bohmann Druck & Verlag GmbH & Co. KG

Tel.: +43 1 74095 559

r.kanfer @ bohmann.at



Mag. Helene Fink

DieFink - Agentur für Kommunikation

Mobil: +43 (0)664 521 43 89

helene.fink @ diefink.at