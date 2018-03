GÖD schlägt Alarm: Bundesschulen vor finanziellem Kollaps

BM Schmied muss Aushungern von Bundesschulen endlich stoppen!

Wien (OTS) - Johann Pauxberger, Vorsitzender der Gewerkschaft Unterrichtsverwaltung in der GÖD, schlägt Alarm: "Der seit eineinhalb Jahren bestehende Aufnahmestopp im Bundesdienst hat fatale Folgen. An zahlreichen Schulen ist der Personalstand sowohl beim Verwaltungs-als auch beim Reinigungspersonal bereits weit unter die kritische Grenze gesunken!"

Jürgen Rainer, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft in der GÖD, unterstützt Pauxbergers Argumentation: "Zahlreiche Schulleiter beklagen, dass sie kaum noch Zeit für ihre pädagogischen Aufgaben finden, weil sie mit den Verwaltungsaufgaben alleingelassen werden. Krankenstände und Pensionierungen führen inzwischen dazu, dass Sekretariate über Monate verwaist sind."

Eckehard Quin, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft in der GÖD, erläutert die negativen finanziellen Auswirkungen, die nicht nur die Bediensteten, sondern alle Schulpartner treffen: "Durch den Aufnahmestopp im Bundesdienst sind Direktoren gezwungen, aus dem Sachbudget der Schulen Leiharbeiter für Putzdienste zuzukaufen. Damit fördert der Staat prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die er in der Privatwirtschaft kritisiert. Gleichzeitig fehlen diese Mittel im Bereich der Fortbildung, für Schulveranstaltungen und für die Beschaffung von Lehrmitteln."

Pauxberger ergänzt: "Die Kolleginnen in den Schulsekretariaten, die seit Jahren an oder jenseits der Belastungsgrenze arbeiten, werden vom Aufnahmestopp und der katastrophalen Personalausstattung am härtesten getroffen. Nicht wenige von ihnen erwägen den Wechsel in die Privatwirtschaft, was ein Horrorszenario für viele Schulen bedeutete."

Jürgen Rainer kritisiert die Säumigkeit der Unterrichtsministerin:

"Laue Ankündigungen aus dem BMUKK, sich der Probleme jetzt wenige Tage vor den Nationalratswahlen annehmen zu wollen, sind nicht glaubwürdig. Die Situation ist BM Schmied schon lange bekannt. Wir wollen endlich Taten sehen!"

Eckehard Quin richtet einen dringenden Appell an die Ministerin:

"Es ist kein Geheimnis, dass BM Schmieds Herz für andere, ideologisch motivierte Projekte schlägt. Ich erinnere die Bundesministerin aber daran, dass sie für eine angemessene finanzielle Dotierung aller Schulen zu sorgen hat. Ideologische Steckenpferde kann sie mit ihrem Privatvermögen reiten. Steuergelder jedoch haben fair verteilt zu werden!"

"Die finanzielle Not an den Schulen ist umgehend zu beseitigen", so die drei Gewerkschaftsvorsitzenden abschließend.

