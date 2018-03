"Am Punkt Wahl Spezial" mit Sylvia Saringer - Thema: Schlacht der Partei-Generäle

Mittwoch, 25. September 2013, 21.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Bei der Wahl spielen sie zwar nicht die Hauptrolle -ihre Arbeit ist dennoch wahlentscheidend: die Parteigeneräle. Sie sind verantwortlich für das Image der Spitzenkandidaten und der Partei, für Wahlparolen und Attacken auf den politischen Gegner. Wie lautet ihr Schlachtplan für den Endspurt im Wahlkampf, mit welchen Angriffen können sie den anderen Parteien noch Hindernisse in den Weg legen und ihre eigene Truppe zum Wahlziel führen, welche Strategien haben sie für die Zeit nach dem 29. September? Und welche Pläne haben sie für Österreich?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Norbert Darabos (Bundesgeschäftsführer SPÖ), mit Johannes Rauch (Generalsekretär ÖVP), mit Herbert Kickl (Generalsekretär FPÖ), mit Stefan Wallner (Bundesgeschäftsführer Die Grünen), mit Rainer Widman (Bundesprecher BZÖ) sowie mit Ronald Bauer (Bundesgeschäftsführer Team Stronach). Als Analysegast ist Michael Jungwirth von der Tageszeitung "Kleine Zeitung" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Wahlkampfkosten sind in Österreich neuerdings gedeckelt (max. 7 Mio. Euro) und müssen ab 5.000 Euro veröffentlicht werden. Was meinen Sie, versuchen die Parteien die neuen Regeln zu umgehen oder halten sie sich im Großen und Ganzen daran?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

